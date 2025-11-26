صحح مفاهيمك.. أوقاف البحر الأحمر تنظم ندوة حول حرمة التعدي على الجار بالمدارس

نظّمت مديرية أوقاف البحر الأحمر ندوة توعوية حول "حرمة التعدي على الجار" بمدرسة الثانوية الصناعية بالغردقة، وذلك ضمن فعاليات مبادرة صحّح مفاهيمك لنشر الوعي السلوكي بين الطلاب، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ عبد المهيمن السيد محمد، مدير المديرية، حاضر فيها الشيخ حسين مرزوق، إمام بوزارة الأوقاف.

تناول الشيخ حسين مرزوق خلال الندوة التأصيل الشرعي لحقوق الجار، مستشهدًا بآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وسير الصحابة والتابعين، موضحًا خطورة التعدي على الجار بأية صورة، لما يمثله من اعتداء على القيم الإسلامية ومبادئ المجتمع.

كما عرض الشيخ نماذج واقعية تُبرز أثر حسن الجوار في تعزيز روح التعاون والأمان داخل البيئة المدرسية والمجتمع، مؤكدًا أهمية التزام الطلاب بالقيم الأخلاقية في حياتهم اليومية.

واختتم اللقاء بتفاعل طلابي إيجابي، مع تأكيد إدارة المدرسة على استمرار التعاون مع مديرية الأوقاف في برامج التوعية والتثقيف، بما يُسهم في ترسيخ الوعي السلوكي الراشد بين الشباب.