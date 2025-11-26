لجنة شئون القرآن بالأزهر تتفقد فعاليات مسابقة القرآن الكريم بالفيوم

تواصل لجنة شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية جولاتها الميدانية بين محافظات الجمهورية لليوم الحادي والعشرين على التوالي، حيث توجّهت اليوم إلى منطقة الفيوم الأزهرية لمتابعة فعاليات مسابقة الأزهر السنوية للقرآن الكريم، وذلك برئاسة فضيلة الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف.

لجنة شئون القرآن بالأزهر تتفقد فعاليات مسابقة القرآن بالفيوم

وخلال الزيارة، تفقدت اللجنة لجان التحكيم والاستماع، واطلعت على سير الاختبارات ومستوى التنظيم داخل اللجان، كما راجعت عشرات الفيديوهات المسجَّلة للمتسابقين خلال الأيام الماضية؛ للتأكد من سلامتها الفنية وضمان عدالة وحيادية عمليات التصحيح.

وشارك في المتابعة الميدانية كلٌّ من الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم، والشيخ خالد محمد علي، وشريف خميس من الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم، دعمًا لأعمال اللجنة وتعزيزًا لجهود الإشراف على لجان المسابقة في مختلف المحافظات.

وأكد الشيخ حسن عبد النبي أن مسابقة الأزهر للقرآن الكريم أصبحت نموذجًا رائدًا في اكتشاف المواهب القرآنية ورعايتها على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الالتزام الصارم بالمعايير الدقيقة في التحكيم يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتسابقين.

وأضاف "عبد النبي"، أن لجنة شئون القرآن الكريم مستمرة في نهج المتابعة الميدانية المباشرة؛ للتأكد من جودة الأداء داخل اللجان وتوفير بيئة مناسبة تمكّن المتسابقين من الظهور بأفضل مستوى في حفظ وتجويد كتاب الله.

من جهته، أوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة أن المتابعة المستمرة لأعمال اللجان تسهم في رفع كفاءة المسابقة عامًا بعد عام، مؤكدًا أن الاهتمام الذي يوليه قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون القرآن الكريم يعكس رسالة الأزهر الخالدة في خدمة كتاب الله ورعاية حفظته في جميع أنحاء البلاد.

وتُقام المسابقة برعاية الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفي إطار حرص الأزهر على دعم ورعاية حفاظ القرآن الكريم في مختلف محافظات الجمهورية.

وتأتي هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وبدعم مستمر من الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بشأن المتابعة الدقيقة لأعمال المسابقة، وضمان الالتزام بمعايير الجودة والانضباط في مختلف مراحلها.