بينهم مدرب الزمالك.. إصابة 5 أشخاص في تصادم «تمناية وملاكي» بـ صحراوي المنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي المار إلى محافظة المنيا، اليوم، حادث تصادم عنيف بين سيارة «تمناية» وأخرى ملاكي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات خطرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع الحادث، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي.

وشملت قائمة المصابين مدرب كرة السلة بنادي الزمالك يدعى ياسر عبدالرحيم، إلى جانب 4 آخرين.

وتعمل الجهات الأمنية على رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، فيما بدأت التحقيقات للوقوف على أسباب الواقعة.

