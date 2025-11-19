الوحش وصل.. سعر أوبو Find X9 Pro في مصر

أدرجت شركة أوبو هاتفها الرائد Find X9 Pro على متجرها الألكتروني في مصر، والذي يمتاز بتصميم فخم مع حواف فائقة النحافة، ما يجعله واحدا من أكثر الهواتف تميزا في السوق.

يتميز هاتف Find X9 Pro بكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 200 ميجابكسل، مدعومة بمحرك الصور Lumo من أوبو، ما يتيح له تقديم تجربة تصوير استثنائية.

سعر ومواصفات Find X9 Pro في مصر

يتميز هاتف أوبو Find X9 Pro بتصميم مسطح مع جوانب مسطحة وزوايا منحنية لسهولة الإمساك، ورغم أن التصميم قد يبدو مشابها لهواتف آيفون، إلا أن الشركة قد أتقنت التنفيذ بشكل رائع.

يتمتع الهاتف بإطار من الألمنيوم وواجهة خلفية زجاجية غير لامعة تمنع ترك البصمات، كما يمتلك الهاتف تصنيف IP68 وIP69، مما يعني أنه محمي ضد المياه بشكل جيد.

يأتي هاتف أوبو Find X9 Pro مع شاشة مسطحة من نوع LTPO AMOLED بحجم 6.78 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، ودعم Dolby Vision و HDR10+، بالإضافة إلى سطوع يصل إلى 3600 شمعة. هذه الشاشة تقدم تجربة مرئية متميزة تلبي احتياجات المستخدمين الأكثر تطلبا.

يعمل هاتف Find X9 Pro بمعالج ميدياتك Dimensity 9500 القوي، بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 7500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات عبر الشحن السلكي و 50 وات عبر الشحن اللاسلكي.

يأتي Find X9 Pro مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل باستخدام مستشعر LYT-808، وهو نفس المستشعر الذي تم استخدامه في Find X8 Pro.

Find X9 Pro

كما يحتوي الهاتف على كاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل مع تكبير بصري 3x، وكاميرا واسعة جدا بدقة 50 ميجابكسل أيضا، إضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

بالإضافة إلى الأزرار التقليدية للطاقة والتحكم في الصوت على الجانبين، يحتوي الهاتف على زر Snap Key قابل للتخصيص والذي يمكن استخدامه لمهام متعددة مثل زر التقاط الصور.

يأتي Find X9 Pro مع 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وسعة تخزين تبدأ من 512 جيجابايت.

فيما يتعلق بالبرمجيات، يأتي الهاتف بنظام ColorOS 16.0 المعتمد على Android 16، مع وعد من OPPO بتقديم تحديثات رئيسية لنظام التشغيل لمدة تصل إلى 5 سنوات.

يبلغ سعر هاتف أوبو Find X9 Pro في مصر حوالي 60 ألف جنيه مصري، للنسخة بسعة 16 + 512 جيجابايت، ويتوفر باللون الأحمر والتيتانيوم الرملي والأبيض.