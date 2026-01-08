وداعا لنقل المكنسة يدويا.. Roborock تنهي أكبر عيوب المكانس الذكية بموديل يتسلق السلالم

منذ دخول المكانس الكهربائية الروبوتية إلى المنازل، شكل عدم قدرتها على صعود السلالم أحد أبرز نقاط ضعفها، ما اضطر المستخدمين إلى نقلها يدويا بين الطوابق، هذا القصور التصميمي، الذي حد من قدرتها على التنظيف الشامل، ومؤخرا أعلنت شركة Roborock عن تجاوز هذه العقبة من خلال طرازها الجديد Saros Rover، الذي لا يكتفي بتسلق السلالم فحسب، بل يقوم بتنظيفها أيضا.

خلال فعاليات معرض CES 2026، استعرضت شركة Roborock قدرات Roborock Saros Rover أول مكنسة روبوتية في العالم مزودة بأرجل وعجلات، والتي يمكنها صعود السلالم، والانزلاق على منحدر، والقفز، بل وحتى الرقص.

اللافت في هذه المكنسة ذات الأرجل أن Roborock احتاجت إلى أقل من عامين فقط للانتقال من تقنية اجتياز عوائق بارتفاع 4 سم في طراز Qrevo Curv إلى روبوت قادر فعليا على صعود السلالم.

وإلى جانب Saros Rover، كشفت الشركة أيضا خلال CES 2026 عن أجهزة جديدة، من بينها Saros 20 وSaros 20 Sonic وQrevo Curv 2 Flow وF25 Ace Pro.

إلى جانب قدرتها على صعود السلالم الصلبة، أوضحت Roborock أن Saros Rover يمكنه كذلك تسلق السلالم المغطاة بالسجاد أو السلالم المنحنية، كما تستطيع النزول من السلالم دون أن تفقد توازنها.

وأوضحت الشركة أن ميزة القفز مهمة لتجاوز العوائق وتحقيق توازن أفضل للجهاز، ورغم عدم وضوح أداء هذا الروبوت في الاستخدام اليومي، وفي النهاية، تشير Roborock إلى أن الهدف لا يقتصر على تطوير مكانس روبوتية بأذرع أو أرجل.

إلى جانب هذا الابتكار، استغلت Roborock مشاركتها في CES 2026 للإعلان عن مجموعة جديدة من أجهزتها، من بينها Saros 20 وSaros 20 Sonic، في خطوة تؤكد سعيها لإعادة تعريف مستقبل المكانس الروبوتية الذكية.