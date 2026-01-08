قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحظة وصول جثمان رئيس مركز الداخلة إلى مشرحة مستشفى الخارجة بالوادي الجديد.. صور
رئيس المتحف المصري الكبير: نغلق أي موقع وهمي لحجز التذاكر ونتخذ إجراءات صارمة
أزمة تحكيم تشعل الأجواء قبل مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي .. ولا أسعى لإيذاء أحد
وزير خارجية عُمان: المتحف الكبير صرح يجسد عراقة التاريخ المصري وإسهاماته في الحضارة الإنسانية
مصطفى شردي: تصريح محمد صلاح ميخرجش إلا عن واحد "سوسة".. فيديو
الإسكندرية.. الرقابة الصحية تغلق 10 مراكز مخالفة لعلاج الإدمان والطب النفسي
نهائي مبكر..تعرف على منتخب "الأفيال البرتقالية" خامس منافسي منتخب مصر في أمم أفريقيا
16 طفلا.. قرار عاجل ضد شبكة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالقاهرة
1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 والفئات المستحقة
تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق | تفاصيل
ترامب ينتقد جمهوريين في مجلس الشيوخ لدعمهم تقييد أي عمل عسكري جديد ضد فنزويلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعا لنقل المكنسة يدويا.. Roborock تنهي أكبر عيوب المكانس الذكية بموديل يتسلق السلالم

Roborock Saros Rover
Roborock Saros Rover
شيماء عبد المنعم

منذ دخول المكانس الكهربائية الروبوتية إلى المنازل، شكل عدم قدرتها على صعود السلالم أحد أبرز نقاط ضعفها، ما اضطر المستخدمين إلى نقلها يدويا بين الطوابق، هذا القصور التصميمي، الذي حد من قدرتها على التنظيف الشامل، ومؤخرا أعلنت شركة Roborock عن تجاوز هذه العقبة من خلال طرازها الجديد Saros Rover، الذي لا يكتفي بتسلق السلالم فحسب، بل يقوم بتنظيفها أيضا.

خلال فعاليات معرض CES 2026، استعرضت شركة Roborock قدرات Roborock Saros Rover أول مكنسة روبوتية في العالم مزودة بأرجل وعجلات، والتي يمكنها صعود السلالم، والانزلاق على منحدر، والقفز، بل وحتى الرقص.

اللافت في هذه المكنسة ذات الأرجل أن Roborock احتاجت إلى أقل من عامين فقط للانتقال من تقنية اجتياز عوائق بارتفاع 4 سم في طراز Qrevo Curv إلى روبوت قادر فعليا على صعود السلالم. 

وإلى جانب Saros Rover، كشفت الشركة أيضا خلال CES 2026 عن أجهزة جديدة، من بينها Saros 20 وSaros 20 Sonic وQrevo Curv 2 Flow وF25 Ace Pro.

إلى جانب قدرتها على صعود السلالم الصلبة، أوضحت Roborock أن Saros Rover يمكنه كذلك تسلق السلالم المغطاة بالسجاد أو السلالم المنحنية، كما تستطيع النزول من السلالم دون أن تفقد توازنها.

وأوضحت الشركة أن ميزة القفز مهمة لتجاوز العوائق وتحقيق توازن أفضل للجهاز، ورغم عدم وضوح أداء هذا الروبوت في الاستخدام اليومي، وفي النهاية، تشير Roborock إلى أن الهدف لا يقتصر على تطوير مكانس روبوتية بأذرع أو أرجل.

إلى جانب هذا الابتكار، استغلت Roborock مشاركتها في CES 2026 للإعلان عن مجموعة جديدة من أجهزتها، من بينها Saros 20 وSaros 20 Sonic، في خطوة تؤكد سعيها لإعادة تعريف مستقبل المكانس الروبوتية الذكية.

Roborock Saros Rover
Roborock المكانس الكهربائية الروبوتية مكنسة تطلع السلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

الامطار

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

ترشيحاتنا

حكم ضرب الزوجة

حكم ضرب الزوجة في الإسلام.. تفسير خاطئ لآية: «واضربوهن»

جامعة الأزهر تسير قافلة طبية شاملة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في مدينة رأس غارب

جامعة الأزهر تسير قافلة طبية شاملة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بـ رأس غارب

كيف أحافظ على الصلاة

كيف أحافظ على الصلاة رغم الانشغال بالعمل؟ الإفتاء تضع روشتة شرعية

بالصور

طريقة عمل الفلافل العراقية

طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

فيديو

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد