خاتم ذكي ينبه لاحتمالية ارتفاع ضغط الدم.. RingConn تكشف عن Gen 3

كشفت شركة RingConn عن استعدادها لإطلاق جيل جديد من خواتمها الذكية، يحمل تحسينات ملحوظة على صعيد التصميم والميزات الصحية.

سيحافظ الإصدار المرتقب على هيكل التيتانيوم المقاوم للماء، مع توسيع خيارات الألوان وتوفير مقاسات تناسب معظم المستخدمين.

ويركز الخاتم الجديد على تعزيز تتبع الصحة، من خلال إضافة ميزة التنبيه إلى مخاطر ارتفاع ضغط الدم اعتمادا على تحليل مجموعة من المؤشرات الحيوية، إلى جانب دعم التنبيهات اللمسية عبر محرك اهتزاز مدمج، كما وعدت الشركة بتحسين عمر البطارية مقارنة بالإصدار السابق.

وكما في الإصدارات السابقة، يحتفظ الطراز الجديد بهيكل من التيتانيوم المقاوم للماء، لكنه بات متوفرا بخمسة ألوان مختلفة هي: الأسود غير اللامع، والفضي المصقول بفرشاة، والفضي اللامع، والذهبي الملكي، والذهبي الوردي اللامع.

وبدلا من ذلك، يعتمد RingConn على بيانات مستمدة من مستشعرات معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم SpO2، إضافة إلى مقياس التسارع ومستشعر حرارة الجلد، لتقدير مخاطر ارتفاع ضغط الدم، في نهج مشابه لما يقدمه Circular Ring 2.

ويتوافر الخاتم بمقاسات الخواتم الأمريكية من 6 إلى 15، ما يجعله مناسبا لشريحة واسعة من المستخدمين.

وتتمثل أبرز الإضافات الصحية الجديدة في قدرته على تنبيه المستخدمين لاحتمالية ارتفاع ضغط الدم، مع التنويه إلى أن هذه الميزة لا تعتمد على قياس طبي مباشر لضغط الدم.

أما الإضافة الرئيسية الثانية فهي تزويد الخاتم بمحرك اهتزاز يتيح تقديم تنبيهات لمسية، مثل الإشعار بتحقيق هدف رياضي أو رصد قياسات غير معتادة.

كما تعد RingConn بعمر بطارية أطول مقارنة بالجيل السابق، الذي كان يوفر استخداما يتراوح بين 10 و12 يوما بالشحنة الواحدة، دون الكشف حتى الآن عن الأرقام الدقيقة لعمر البطارية في الإصدار الجديد.

ورغم عدم الكشف عن السعر أو موعد الإطلاق الرسمي، تشير RingConn إلى أن الخاتم الجديد لن يتطلب اشتراكا شهريا، ما قد يمنحه ميزة تنافسية في سوق الخواتم الذكية.