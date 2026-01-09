قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقسيط لمدة 20 عاما.. كيفية حجز 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
طاقم تحكيم موريتاني–أنجولي لإدارة مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025
المبعوث الأمريكي إلى سوريا: نراقب بقلق التطورات في الأحياء الكردية بحلب
كاف يعلن طاقم حكام مواجهة السنغال ومالي في ربع نهائي أمم إفريقيا
وزير الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني وبيض المائدة.. فيديو
نقيب الأطباء يكشف تفاصيل صادمة حول واقعة «انتحال صفة» بالبحيرة وتحويل الشقيقين للنيابة
الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام.. وأهلنا بغزة كان لهم نصيب
مصطفى بكري: مصر والسعودية صماما أمان الأمة العربية.. تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق| أخبار التوك شو
قبل صرف يناير 2026.. رابط الاستعلام عن بطاقة تكافل وكرامة
أسعار البنزين اليوم في مصر .. استقرار في وقود السيارات والغاز المنزلي
لا تذاكر خارج القنوات الرسمية.. المتحف المصري الكبير يشن حربا على مواقع الاحتيال
مصطفى شردي: ترامب يدرس إمكان شراء جرينلاند وشعبيته تحت الصفر
خاتم ذكي ينبه لاحتمالية ارتفاع ضغط الدم.. RingConn تكشف عن Gen 3

شيماء عبد المنعم

كشفت شركة RingConn عن استعدادها لإطلاق جيل جديد من خواتمها الذكية، يحمل تحسينات ملحوظة على صعيد التصميم والميزات الصحية. 

سيحافظ الإصدار المرتقب على هيكل التيتانيوم المقاوم للماء، مع توسيع خيارات الألوان وتوفير مقاسات تناسب معظم المستخدمين.

ويركز الخاتم الجديد على تعزيز تتبع الصحة، من خلال إضافة ميزة التنبيه إلى مخاطر ارتفاع ضغط الدم اعتمادا على تحليل مجموعة من المؤشرات الحيوية، إلى جانب دعم التنبيهات اللمسية عبر محرك اهتزاز مدمج، كما وعدت الشركة بتحسين عمر البطارية مقارنة بالإصدار السابق.

وكما في الإصدارات السابقة، يحتفظ الطراز الجديد بهيكل من التيتانيوم المقاوم للماء، لكنه بات متوفرا بخمسة ألوان مختلفة هي: الأسود غير اللامع، والفضي المصقول بفرشاة، والفضي اللامع، والذهبي الملكي، والذهبي الوردي اللامع.

وبدلا من ذلك، يعتمد RingConn على بيانات مستمدة من مستشعرات معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم SpO2، إضافة إلى مقياس التسارع ومستشعر حرارة الجلد، لتقدير مخاطر ارتفاع ضغط الدم، في نهج مشابه لما يقدمه Circular Ring 2.

ويتوافر الخاتم بمقاسات الخواتم الأمريكية من 6 إلى 15، ما يجعله مناسبا لشريحة واسعة من المستخدمين. 

وتتمثل أبرز الإضافات الصحية الجديدة في قدرته على تنبيه المستخدمين لاحتمالية ارتفاع ضغط الدم، مع التنويه إلى أن هذه الميزة لا تعتمد على قياس طبي مباشر لضغط الدم. 

أما الإضافة الرئيسية الثانية فهي تزويد الخاتم بمحرك اهتزاز يتيح تقديم تنبيهات لمسية، مثل الإشعار بتحقيق هدف رياضي أو رصد قياسات غير معتادة. 

كما تعد RingConn بعمر بطارية أطول مقارنة بالجيل السابق، الذي كان يوفر استخداما يتراوح بين 10 و12 يوما بالشحنة الواحدة، دون الكشف حتى الآن عن الأرقام الدقيقة لعمر البطارية في الإصدار الجديد.

ورغم عدم الكشف عن السعر أو موعد الإطلاق الرسمي، تشير RingConn إلى أن الخاتم الجديد لن يتطلب اشتراكا شهريا، ما قد يمنحه ميزة تنافسية في سوق الخواتم الذكية.

RingConn خاتم ذكي RingConn Gen 3

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

طريقة عمل الفلافل العراقية

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

