شعبة السيارات: نقل المعارض خارج الكتل السكنية يهدد الصناعة ويرفع الأسعار مجددًا

علق عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات، على قرار نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية، مؤكدًا أن القرار أثار حالة من التذبذب والتخوف داخل القطاع فور الإعلان عنه، لما قد يسببه من تأثيرات سلبية على الصناعة بأكملها، موضحًا أن الشعبة لديها مجموعة من الملاحظات والمقترحات، أبرزها ضرورة تقسيم القرار إلى شقين يميزان بين المعارض المرخصة والمنتظمة منذ سنوات، وبين المعارض غير المرخصة التي انتشرت بشكل كبير وشهدت تجاوزات عديدة.

التجار وأصحاب المعارض المرخصة

وأضاف عمر بلبع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن التجار وأصحاب المعارض المرخصة يحترمون القانون واللوائح المنظمة لتجارة السيارات، ويلتزمون بالضوابط التي تساهم في تنظيم حركة المرور والحفاظ على الشوارع، مشيرًا إلى أن هذه المعارض تعمل منذ عشرات السنوات برخص قانونية مستديمة.

وطالب عمر بلبع، بإعادة النظر في قرار نقل المعارض بالكامل خارج الكتل السكنية، لافتًا إلى أن عدد المعارض المرخصة يبلغ نحو 20 ألف معرض في القاهرة والمحافظات، ولا يمتلك معظم أصحابها القدرة المالية لشراء أراضٍ خارج المناطق السكنية لتنفيذ القرار.

زيادة كبيرة في التكاليف

وحذر عمر بلبع، من أن إجبار المعارض على الانتقال سيؤدي إلى زيادة كبيرة في التكاليف، ما سينعكس مباشرة على أسعار السيارات ويرفعها مجددًا، مؤكدًا أن المستهلك هو من سيتحمل هذه الأعباء، مشيرًا إلى أن السوق يشهد انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار خلال الفترة الحالية، بينما ينتظر المستهلكون مزيدًا من التراجع، في ظل ضعف الإقبال على الشراء.