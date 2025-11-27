بيع 32 لوط سيارات وبضائع مهملة بالمزاد العلني في الجيزة.. قيمتها 15.2 مليون جنيه

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية والدخيلة وسفاجا بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ ، بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد ١٤٢ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك الإسكندرية وسفاجا .

وذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ٤ لوطات سيارات بمبلغ ٤ مليون و١٣٢ ألف جنيه ، والبيع النهائى لعدد ٢٨ لوط بضائع بمبلغ ١١ مليون و٩٩ ألف و٧٠ جنيه .

وبلغ إجمالي عدد لوطات السيارات والبضائع المباعة ٣٢ لوط بمبلغ إجمالى ١٥ مليون و٢٣١ ألف و٧٠ جنيه .