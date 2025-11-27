قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة يكشف سبب تدهور قطاعات الناشئين فى مصر
بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة
اليونسكو تعتزم التعاون الزراعي وإدارة الموارد المائية بالوادي الجديد
الفيفا يكشف تصنيف المنتخبات في قرعة كأس العالم .. من يتجنب مواجهة مصر؟
بتروجيت يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر بالفوز على وادي دجلة بهدف نظيف
رموا عليهم مية نار.. إصابة شاب وشقيقه في مشاجرة مع أهل زوجته بشبرا الخيمة
محافظ البحر الأحمر: السيول تحت السيطرة ولم تتسبب في قطع الطرق
الصعيد يقود التنمية.. برنامج مصري يحصد ثقة الأمم المتحدة والبنك الدولي
الخارجية الفلسطينية: إعادة تشكيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة استمرار لمسار العدالة
توروب: جاهزون لمواجهة الجيش الملكي.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية
مسئولون أمريكيون: المواطن الأفغاني المتهم بإطلاق النار على أفراد الحرس الوطني قاد سيارته من واشنطن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

5 نسخ فقط.. بيع سيارة Gordon Murray S1 LM برقم لا يصدق

Gordon Murray S1 LM
Gordon Murray S1 LM
صبري طلبه

شهدت إحدى قاعات المزادات العلمية ارتفاعاً غير مسبوق في تقييم المركبات الفائقة، حيث اختتمت عملية بيع سيارة Gordon Murray S1 LM بسعر بلغ 20.63 مليون دولار أمريكي.

لم يقتصر تأثير هذه الصفقة على ضخامة المبلغ فحسب، بل تمثل أهميتها الحقيقية في تسجيل رقم قياسي عالمي جديد، إذ أصبحت S1 LM أغلى سيارة "جديدة" تُباع في مزاد علني على الإطلاق.

يؤكد هذا الإنجاز المالي أن المركبات التي تحمل بصمة هندسية نادرة وتاريخاً عريقاً، ما زالت تحتفظ بقدرتها على استقطاب استثمارات هائلة، ما يرسخ مكانة الإرث الهندسي فوق الاعتبارات الاقتصادية التقليدية في سوق السيارات الفخمة والنادرة.

 Gordon Murray S1 LM

خمس نسخ فقط قد تبرر السعر الفلكي

تستمد هذه المركبة مكانتها وقيمتها الفائقة من قيد الإنتاج المحدود الذي فرضته الشركة المصنعة، لقد تم تقديمها عبر 5 نسخ فقط من طراز S1 LM، ما يضعها ضمن أندر السيارات الفائقة التي تم تصنيعها على الإطلاق. 

هذه الندرة الشديدة هي العنصر المحفز وراء هذا السعر الجنوني الذي تم تحقيقه في المزاد، ويُنظر إلى S1 LM على أنها التعبير الأبرز في فلسفة "جوردون موراي" من ناحية التصميم، التي ترتكز على مبدأ الكفاءة الوزنية والديناميكية الهوائية الفائقة. 

 Gordon Murray S1 LM

أداء سيارة  Gordon Murray S1 LM

تزأر S1 LM بقلب ميكانيكي تقليدي خالص، حيث تعتمد على محرك V12 بسعة 4.3 لتر يعمل بالسحب الطبيعي، وصُمم خصيصاً للدوران عند مستويات عالية جداً.

هذا الاختيار الهندسي يهدف إلى توفير تجربة قيادة حسّية وجذابة، تترجم فيها الأصوات الميكانيكية الخام والإحساس المباشر بالتسارع إلى متعة كبيرة.

وتم تزويد المركبة بناقل حركة يدوي من ست سرعات يعمل على العجلات الخلفية، ما يعزز تفاعل السائق ويجعل المهارة البشرية هي العامل الحاسم في الأداء.

 Gordon Murray S1 LM

يكتسب تصميم S1 LM هويته من سيارات سباقات التحمل الأسطورية، حيث تتميز بخطوطها الانسيابية الحادة وفتحات التهوية العميقة المصممة بصرامة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة الهوائية على الحلبات، كل تفصيل في الهيكل الخارجي صُنع ليخدم الأداء في ظروف السباق القاسية، ما يجعلها تبدو كمركبة سباق جاهزة للانطلاق. 

ومع ذلك، فإن السمة التي ضاعفت قيمتها السوقية هي قدرتها الفريدة على حمل لوحة ترخيص رسمية، ما يسمح بقيادتها قانونياً على الطرق العامة، هذا المزيج النادر بين الأداء المطلق الذي يليق بساحات السباق والشرعية الكاملة للقيادة في الشوارع، هو ما يرفع جاذبيتها بشكل هائل في أسواق المزادات.

Gordon Murray S1 LM سعر سيارة Gordon Murray S1 LM سعر Gordon Murray S1 LM سيارة Gordon Murray S1 LM  الخارقة مزادات السيارات

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

سعر استمارة البطاقة الشخصية

من 50 لـ 800 جنيه.. سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر

الأهلي والزمالك

في 24 ساعة.. حوادث سير تضرب الأهلي والزمالك | من الضحايا؟

صورة أرشيفية

بعد دعوة الأزهر لتغليظ العقوبات.. خبير قانوني يطالب برفع عقوبة التحرش بالأطفال إلى أقصى درجات الردع

غلاف الكتاب

هيئة الكتاب تصدر «صفحة من التاريخ الاجتماعي لمصر» لـ راندا فيصل

صورة أرشيفية

الاثنين.. إجراء القرعة العلانية لدور النشر المشاركة في الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة

ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د

ثوران بركان مفاجئ

بعد 12 ألف سنة .. بركان من العصر الحجري بإثيوبيا يعود للحياة

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

