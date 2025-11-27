5 نسخ فقط.. بيع سيارة Gordon Murray S1 LM برقم لا يصدق

شهدت إحدى قاعات المزادات العلمية ارتفاعاً غير مسبوق في تقييم المركبات الفائقة، حيث اختتمت عملية بيع سيارة Gordon Murray S1 LM بسعر بلغ 20.63 مليون دولار أمريكي.

لم يقتصر تأثير هذه الصفقة على ضخامة المبلغ فحسب، بل تمثل أهميتها الحقيقية في تسجيل رقم قياسي عالمي جديد، إذ أصبحت S1 LM أغلى سيارة "جديدة" تُباع في مزاد علني على الإطلاق.

يؤكد هذا الإنجاز المالي أن المركبات التي تحمل بصمة هندسية نادرة وتاريخاً عريقاً، ما زالت تحتفظ بقدرتها على استقطاب استثمارات هائلة، ما يرسخ مكانة الإرث الهندسي فوق الاعتبارات الاقتصادية التقليدية في سوق السيارات الفخمة والنادرة.

Gordon Murray S1 LM

خمس نسخ فقط قد تبرر السعر الفلكي

تستمد هذه المركبة مكانتها وقيمتها الفائقة من قيد الإنتاج المحدود الذي فرضته الشركة المصنعة، لقد تم تقديمها عبر 5 نسخ فقط من طراز S1 LM، ما يضعها ضمن أندر السيارات الفائقة التي تم تصنيعها على الإطلاق.

هذه الندرة الشديدة هي العنصر المحفز وراء هذا السعر الجنوني الذي تم تحقيقه في المزاد، ويُنظر إلى S1 LM على أنها التعبير الأبرز في فلسفة "جوردون موراي" من ناحية التصميم، التي ترتكز على مبدأ الكفاءة الوزنية والديناميكية الهوائية الفائقة.

Gordon Murray S1 LM

أداء سيارة Gordon Murray S1 LM

تزأر S1 LM بقلب ميكانيكي تقليدي خالص، حيث تعتمد على محرك V12 بسعة 4.3 لتر يعمل بالسحب الطبيعي، وصُمم خصيصاً للدوران عند مستويات عالية جداً.

هذا الاختيار الهندسي يهدف إلى توفير تجربة قيادة حسّية وجذابة، تترجم فيها الأصوات الميكانيكية الخام والإحساس المباشر بالتسارع إلى متعة كبيرة.

وتم تزويد المركبة بناقل حركة يدوي من ست سرعات يعمل على العجلات الخلفية، ما يعزز تفاعل السائق ويجعل المهارة البشرية هي العامل الحاسم في الأداء.

Gordon Murray S1 LM

يكتسب تصميم S1 LM هويته من سيارات سباقات التحمل الأسطورية، حيث تتميز بخطوطها الانسيابية الحادة وفتحات التهوية العميقة المصممة بصرامة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة الهوائية على الحلبات، كل تفصيل في الهيكل الخارجي صُنع ليخدم الأداء في ظروف السباق القاسية، ما يجعلها تبدو كمركبة سباق جاهزة للانطلاق.

ومع ذلك، فإن السمة التي ضاعفت قيمتها السوقية هي قدرتها الفريدة على حمل لوحة ترخيص رسمية، ما يسمح بقيادتها قانونياً على الطرق العامة، هذا المزيج النادر بين الأداء المطلق الذي يليق بساحات السباق والشرعية الكاملة للقيادة في الشوارع، هو ما يرفع جاذبيتها بشكل هائل في أسواق المزادات.