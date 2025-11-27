سعر مرسيدس CLA الكهربائية 2026 في السعودية

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس CLA الكهربائية موديل 2026، وتنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

مرسيدس CLA الكهربائية موديل 2026

محرك مرسيدس CLA الكهربائية موديل 2026

تستمد سيارة مرسيدس CLA الكهربائية موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 85 كيلوواط/ساعة، وتنتج قوة 268 حصان، وعزم دوران 335 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 96 كم/ساعة في مدة 6.6 ثانية وسرعة، وتصل سرعتها القصوي إلي 209 كم/ساعة .

مرسيدس CLA الكهربائية موديل 2026

ويمكنها لسيارة مرسيدس CLA الكهربائية موديل 2026 ان تقوم بقطع مسافة 602 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ويمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال 22 دقيقة فقط.

مرسيدس CLA الكهربائية موديل 2026

ويوجد من سيارة مرسيدس CLA الكهربائية موديل 2026 نسخة تعمل بمحرك ثنائي كهربائية، وتنتج قوة 349 حصان، وبها عزم دوران 515 نيوتن/ متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.8 ثانية.

مواصفات مرسيدس CLA الكهربائية موديل 2026

زودت سيارة مرسيدس CLA الكهربائية موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح LED متطورة، وبها شبكة أمامية مضيئة تحمل 142 نجمة مضيئة، وبها سقف بانوراما، وبها عجلات مقاس 17 بوصه، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصه، وبها شاشة وسطية كبيرة مقاس 14 بوصه، وبها نظام MBUX، وبها مقاعد أمامية كهربائية مدفأة مغطاة بجلد MB-Tex.

مرسيدس CLA الكهربائية موديل 2026

وسائل الأمان والسلامة بـ مرسيدس CLA الكهربائية موديل 2026

زودت سيارة مرسيدس CLA الكهربائية موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام المحافظة على المسار، ونظام الرادار المتكيف، ونظام التحذير من النقاط العمياء، ونظام المساعدة في تفادي الاصطدام، ونظام المساعدة في التوقف الطارئ، وتنبيهات حركة المرور الخلفية، وتقنية Car-to-X التي تتيح للسيارة التواصل عبر شبكة تنبه السائق إلى المخاطر قبل رؤيتها، وبها شاشة ثالثة للراكب الأمامي ضمن نظام MBUX Superscreen، وبها إضاءة خارجية محسنه وبها صندوق خلفي كهربائي بدون لمس، ومفتاح رقمي، ونظام رؤية محيطية 360 درجة.

سعر مرسيدس CLA الكهربائية موديل 2026

مرسيدس CLA الكهربائية موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس CLA الكهربائية موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 177 ألف ريال سعودي .

