بيراميدز يتصدر والأهلي ثانيًا.. ناقد يكشف ترتيب الأندية الأفريقية بالتصنيف العالمي

كشف الإعلامي والناقد الرياضي خالد طلعت عن ترتيب الأندية الأفريقية في تصنيف أندية العالم، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت: "ترتيب الأندية الأفريقية في تصنيف أندية العالم ، بيراميدز في الصدارة ، والأهلي ثانيا ، والزمالك في المركز السادس".



على جانب آخر عاد ثلاثي بيراميدز مهند لاشين، ومصطفى فتحي، ومحمد حمدي إلى صفوف الفريق الأول لفريق الكرة بالنادي بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي حسم خلالها الفراعنة التأهل رسميًا، وسط أجواء من الفخر داخل معسكر المنتخب.

وتأتي عودة الثلاثي الدولي في توقيت مهم للجهاز الفني، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام نهضة بركان المغربي في بطولة السوبر الإفريقي، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي، حيث يسعى بيراميدز لتحقيق أول لقب سوبر إفريقي في تاريخه بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا.