الأفضل في تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.. بيراميدز يتفوق على الأهلي والزمالك

حقق نادي بيراميدز إنجازًا بارزًا في التصنيف العالمي الجديد للأندية، الصادر عن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS)، عن الفترة من 1 أكتوبر 2024 حتى 30 سبتمبر 2025، بعدما تفوق على الأهلي والزمالك ليصبح النادي المصري الأعلى تصنيفًا عالميًا.

بيراميدز يتفوق محليًا

واحتل بيراميدز المركز 57 عالميًا، متصدرًا الأندية المصرية في قائمة ضمت أكثر من 500 نادٍ حول العالم. وجاء الأهلي في المركز 71، بينما حل الزمالك في المرتبة 125، في حين تواجد المصري البورسعيدي في المركز 209، وكل من البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا في المركز 411 عالميًا.

ويعتمد تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء على نتائج الأندية خلال عام كامل من المنافسات المحلية والقارية.

باريس سان جيرمان في القمة

وعلى الصعيد العالمي، احتل باريس سان جيرمان الفرنسي صدارة الترتيب برصيد 537 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد الإسباني صاحب المركز الثاني بـ505 نقاط، وجاء إنتر ميلان الإيطالي ثالثًا، ثم تشيلسي الإنجليزي في المركز الرابع، وبرشلونة الإسباني خامسًا.

وضمت قائمة المائة الأوائل 65 ناديًا من أوروبا (UEFA)، و26 من أمريكا الجنوبية (CONMEBOL)، و4 من آسيا (AFC)، و3 من إفريقيا (CAF)، إضافة إلى ناديين من منطقة الكونكاكاف (CONCACAF).

تفوق عربي وسعودي

وعلى مستوى الأندية العربية والإفريقية، جاء الهلال السعودي في المركز 37 عالميًا كأفضل نادٍ عربي وآسيوي في التصنيف، متفوقًا على عدد من الأندية الأوروبية واللاتينية.

كما ضمت القائمة أندية عربية أخرى مثل الترجي التونسي في المركز 102، والوداد المغربي خارج المائة الأولى، إلى جانب الشباب السعودي والنصر اللذين حجزا مكانًا بين أفضل 200 نادٍ في العالم.