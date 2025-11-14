قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حاصل على جائزة نوبل: مصر تخطو بثقة في مجال زراعة الأعضاء
نانسي عجرم: بحب مصر كتير.. وأحلم بزيارة الأهرامات| فيديو
موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2025 وخطوات الاستعلام المجانية
جيش الاحتلال يعلن وفاة مجند بقاعدة جنوبية.. وغموض حول ملابسات الحادث
وزير المالية: طرح حزمة التسهيلات الضريبية للنقاش الشهر القادم
وزير المالية: الاستثمار الخاص في مصر زاد 73%
أقل سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
مصطفى بكري: مصر أقوى من اختراقها بالشائعات.. وفاو: تضرر 87% من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية| أخبار التوك شو
الأطباء تدين الاعتداء على دكتور في مشاركته بقافلة طبية بقنا
الإسكان تعلن عن طرح 400 ألف وحدة بالإسماعيلية .. اعرف مواعيد التقديم والشروط
وزير المالية: لدينا فرصة استثنائية لتكون مصر مركزا للتصنيع والتصدير
ننصح بأخذ اللقاح .. الصحة: فيروس الإنفلونزا الأكثر نشاطا هذا العام
أخبار البلد

موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2025 وخطوات الاستعلام المجانية
موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2025 وخطوات الاستعلام المجانية
عبد الفتاح تركي

موعد صرف معاش تكافل وكرامة .. تزايدت عمليات البحث خلال الأيام الماضية عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025، وذلك عقب إعلان وزارة التضامن الاجتماعي رسميًا عن موعد بدء الصرف وآلياته.

يعد برنامج تكافل وكرامة من أهم برامج الدعم المالي الموجهة للأسر الأكثر احتياجًا في مصر، إذ يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأولى بالرعاية.

معاش تكافل وكرامة

ويحظى البرنامج بمتابعة جماهيرية واسعة لما يوفره من دعم شهري يساهم في تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين الاستعلام إلكترونيًا عن كافة التفاصيل الخاصة بالصرف، في إطار سعيها للتحول الرقمي وتسهيل الخدمات الحكومية على المواطنين.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025

يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر للمستفيدين اعتبارًا من يوم السبت 15 نوفمبر 2025، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر ذاته. وتشمل أماكن صرف المعاشات الآتية: فروع بنك ناصر الاجتماعي، والبنوك المشاركة، والماكينات التابعة للهيئة القومية للبريد المصري.

ويأتي هذا التنظيم في مواعيد الصرف بهدف منع التكدس وضمان سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم في وقت مناسب، مع استمرار العمل على تطوير خدمات الصرف الإلكتروني وزيادة عدد الماكينات المتاحة لتسهيل الخدمة في جميع المحافظات.

تكافل وكرامة

رابط وخطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام المجاني عن معاش تكافل وكرامة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويمكن للمستفيدين معرفة قيمة الدعم وموعد الصرف بسهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1 - الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.
2 - اختيار برنامج تكافل وكرامة من قائمة الخدمات المتاحة.
3 - إدخال الاسم رباعي للمستحق.
4 - تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.
5 - إدخال رقم الهاتف المسجل لدى الوزارة.
6 - الضغط على كلمة استعلام.
7 - تظهر على الفور جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالمستفيد.

وتشجع الوزارة المواطنين على استخدام هذه الخدمة الإلكترونية لتجنب الزحام في المكاتب وللحصول على معلومات دقيقة ومحدثة بشأن مستحقاتهم الشهرية.

شرط هام لـ حصول الأسر على دعم تكافل وكرامة ..تعرف عليه

حجم الإنفاق على برنامج تكافل وكرامة خلال عامي 2024 و2025

بلغ حجم الإنفاق على مبادرة تكافل وكرامة 41 مليار جنيه خلال عامي 2024 و2025، بحسب تصريحات المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال فعاليات المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الإنتوساي»، الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ نهاية الشهر الماضي.

ويؤكد هذا الرقم مدى اهتمام الدولة المصرية بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، إذ تواصل الحكومة التوسع في برامج الدعم النقدي لتشمل فئات جديدة من المواطنين الأكثر احتياجًا.

معاش تكافل وكرامة - أرشيفية

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم تكافل وكرامة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين. وتتمثل أبرز الشروط في الآتية:

  • ألا يمتلك المتقدم أصولًا أو عقارات أو سيارات حديثة.
  • ضرورة حضور الأم ثلاث جلسات توعية صحية سنويًا لضمان متابعة الحالة الأسرية.
  • تقديم تقرير طبي يثبت حالة الإعاقة بالنسبة للمستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • انتظام حضور الأطفال في المدارس بنسبة لا تقل عن 80% من أيام الدراسة.

وتؤكد الوزارة أن التزام الأسر بهذه المعايير يضمن استمرار الحصول على الدعم من دون انقطاع، كما تتابع لجان ميدانية بشكل دوري التحقق من استحقاق المستفيدين.

معاش تكافل وكرامة

جهود وزارة التضامن في دعم الأسر الأولى بالرعاية

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها لتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، إلى جانب العمل على ربط برامج الحماية الاجتماعية بمشروعات التمكين الاقتصادي، بما يتيح للأسر المستفيدة فرصًا جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل.

كما تعمل الوزارة على تحديث قواعد البيانات بانتظام لضمان دقة المعلومات ومنع أي ازدواج في الصرف، مع التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.

