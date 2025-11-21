انطلاق النسخة الثامنة من الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير.. تفاصيل

أعلن الفنان عماد جمعة، مؤسس ومدير الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير، عن إطلاق النسخة الثامنة من الملتقى، والتي تأتي هذا العام بمشاركة شخصيات بارزة ساهمت في تطوير هذا الفن على مدار تاريخه.

وأكد عماد جمعة خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الملتقى يهدف إلى ترسيخ فن الكاريكاتير في العالم العربي، والتصدي للتحديات التي فرضتها التحولات الإعلامية الحديثة بعد تراجع الصحافة الورقية وارتفاع تكاليف إصدار الجرائد والمجلات.

وأشار إلى أن النسخة الحالية تستهدف إعادة تسليط الضوء على أهمية هذا الفن ودوره في تشكيل الوعي الاجتماعي والسياسي، وإبراز قيمته كأداة تعبيرية وفنية راسخة في الثقافة العربية.

وأوضح أن الدورة الجديدة من الملتقى تأتي احتفاءً بمرور 150 عامًا على تأسيس مؤسسة الأهرام، تقديرا لدورها الكبير في تاريخ الكاريكاتير المصري.