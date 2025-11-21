إنهاء إعارته في يناير.. تطور أزمة أحمد الجفالي مع الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف اللاعب أحمد الجفالي مع نادي أبها.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "أحمد الجفالي لم ينجح في إعارته مع نادي أبها ولم يلعب بشكل أساسي وأبها يريد إنهاء إعارته في يناير".

وكشف وسيم غرمول، وكيل اللاعب أحمد الجفالي، أن موكله يستعد لتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي الزمالك، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة منذ عدة أشهر.

وأكد أن اللاعب يدرس بجدية إنهاء عقده مع النادي من طرف واحد، وفقًا للوائح المعتمدة لدى الفيفا التي تتيح ذلك في حال الإخلال بالالتزامات التعاقدية.

وقال غرمول في تصريحات خاصة: "للأسف، أحمد لم يتلقى مستحقاته منذ فترة طويلة، ورغم محاولاتنا العديدة للتوصل إلى حل ودي مع إدارة الزمالك، إلا أننا لم نحصل على أي ضمانات أو التزامات واضحة بالسداد. لذلك، أصبح الخيار القانوني هو الحل الأقرب".

واختتم:"أن اللاعب أقرب إلى العودة للزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وعدم الاستمرار مع نادي أبها السعودي".