مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رئيس الوزراء يصل جوهانسبرج لترؤس وفد مصر بقمة مجموعة العشرين

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى مطار "أوليفر ريجنالد تامبو" بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، لترؤس وفد مصر المُشارك في قمة مجموعة العشرين (G20) لعام  2025 ،  نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث ستعقد القمة على مدار يومي 22 و23 نوفمبر الجاري، وذلك بمشاركة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وكان في استقبال الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، كل من إنكوسي مزامو بوتيليزي، وزير إدارة الخدمة العامة الجنوب أفريقي، والسفير أحمد علي شريف، سفير مصر لدى جنوب أفريقيا.

ومن المُقرر أن يحضر رئيس الوزراء الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين (G20) لعام 2025 التي تستضيفها جنوب أفريقيا، كما سيشارك في عددٍ من الجلسات الفرعية فضلًا عن الجلسة الختامية للقمة. وفي الوقت نفسه سيحضر الدكتور مصطفى مدبولي الجلسة التي سيخصصها الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، للقادة الأفارقة المشاركين في القمة. 

ووفقًا لجدول أعماله، سيعقد رئيس الوزراء على هامش قمة مجموعة العشرين (G20) مقابلات مع عددٍ من المسئولين الأفارقة رفيعي المستوى، كما سيلتقي عددًا من أبرز رجال الأعمال في جنوب أفريقيا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

