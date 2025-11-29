قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات
دعاء سورة الواقعة للرزق والغنى وسداد الديون.. ردده وسترى العجب
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 29-11-2025
أخبار التوك شو | عودة المتسابق عبدالله لدولة التلاوة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. حياة سكان غزة مهددة بسبب الألغام
الكرتونة تكسر حاجز الـ 130جنيها .. تراجع أسعار البيض اليوم السبت
عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط
محمد الأتربي: الدول العربية تحتاج رؤية مستقبلية وإصلاحات لتعزيز نمو الاقتصاد
طائرات حربية ومسيرات إسرائيلية تحلق في ريف القنيطرة وبيت جن
22 شركة يونانية تبحث الفرص الاستثمارية فى مصر.. قريبا
بيرو تعلن حالة الطوارئ على حدودها الجنوبية.. لهذا السبب
لماذا حذر النبي من الأحلام التي ننساها عند الاستيقاظ؟.. 9 أمور تمنع شرها
خالد طلعت يثير الجدل: الأهلي ضاعت عليه ضربة جزاء صحيحة
حوادث

تجديد حبس 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال

اموال
اموال

قرر قاضي المعارضات تجديد، حبس 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين 15 يوما.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين بهدف الاستيلاء على أموالهم.

إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم عبر إحدى المنصات الإلكترونية، مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية والعقارات والأراضى الزراعية والسيارات – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية”.

النصب النصب والاحتيال قاضي المعارضات

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة

شاب صيني

شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب

عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور

هيثم أحمد

صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 29-11-2025

البطاقة الشخصية

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية 2025

ييس توروب

رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

تريزيجية

بسبب مقذوفات جماهير الجيش الملكي..أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

قبض

أحرار في تونس: أحكام قضايا “التآمر على أمن الدولة” متوقعة

ارشيفية

الصياد: رصدنا محاولات مدفوعة لتصدر الترند تزامنا مع افتتاح المتحف الكبير

محمود حميدة

محمود حميدة: معرض الفن التشكيلي يمنحني تجربة مدهشة.. فيديو

بالصور

عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك.. هل هي صحية؟ | تحليل شامل للوصفات

10دقائق في المطبخ.. وصفات صحية سريعة على طريقة المشاهير

احترس.. أطعمة يجب تجنبها بحسب تريند التغذية العالمى لهذه الأسباب

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

