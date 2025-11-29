قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء القصاص
وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه دقميرة النموذجية| صور
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 11 مليون جنيه
كرامة المدرسين خط أحمر|أول تعليق من وزير التعليم على إهانة معلمة الإسكندرية
الفاسي: الشراكة الأورومتوسطية تحتاج للحوار والعمل لتحقيق مصالح الشعوب
بحبها أوي يارب.. مسلم يدعو لـ يارا تامر بعد تعرضها لوعكة صحية
الموعد والقناة وطاقم التحكيم.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟
الحكومة: نسب تنفيذ مشروع روضة السيدة2 بلغت 98%
أبو العينين: حرية الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس ركيزة للأمن الإقليمي
يوم التضامن مع الفلسطينيين.. اليماحي: يأتي وسط أوضاع إنسانية بالغة الخطورة
أوهمهم بتوفير شهادات مزورة .. طالب ينصب على المواطنين عبر فيس بوك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

يلغت عنه .. القبض على المتهم بإبتزاز سيدة بالإسكندرية

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإبتزاز وتهديد إحدى السيدات بالإسكندرية.
 
البداية عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة) بتضررها من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) لقيامه بإرسال رسائل لها عبر أحد التطبيقات وتهديدها وإبتزازها مادياً.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبحوزته (هاتف محمول "وبفحصه تبين وجود دلائل تؤكد إرتكابه الواقعة") وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الأمنية إبتزاز السيدات الإسكندرية

