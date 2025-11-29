يلغت عنه .. القبض على المتهم بإبتزاز سيدة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإبتزاز وتهديد إحدى السيدات بالإسكندرية.



البداية عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة) بتضررها من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) لقيامه بإرسال رسائل لها عبر أحد التطبيقات وتهديدها وإبتزازها مادياً.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبحوزته (هاتف محمول "وبفحصه تبين وجود دلائل تؤكد إرتكابه الواقعة") وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

