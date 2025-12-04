قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مساء اليوم 4-12-2025
مرصوص على الأرض.. ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع البسكويت بالحوامدية في الجيزة
حقيقة انتشار الدواجن السردة في الأسواق.. الشعبة تحذر والزراعة تنفي | تفاصيل
ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس
حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025
أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر .. مواصفات مرسيدس بنز G63 موديل 2026
الكويت تعلن سحب جواز السفر 5 سنوات ممن يُضبط متورطا بالمخدرات خارج البلاد
كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025
شعور وهمي بالشفاء.. تحذيرات مشددة من الصحة: حقنة هتلر تهدد الحياة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. وإسرائيل لا تملك وحدها قرار فتح وإغلاق معبر رفح
كامل الوزير يتفقد جناح اتحاد الصناعات المصرية في إيديكس 2025 ويؤكد توطين الصناعات الاستراتيجية
من سجون حماس إلى العمالة لإسرائيل.. السجل الأسود لـ ياسر أبو شباب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر لدفع العمل بمشروعات توصيل الغاز

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، المهندس محمد قنديل والوفد المرافق له ، وبحضور اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ. 

ويأتى ذلك من أجل الإسراع بوتيرة العمل بمشروع إدخال الغاز الطبيعى لمركز ومدينة كوم أمبو والذى سيشمل مصانع سكر كوم أمبو والأحياء والمناطق السكنية والأنشطة التجارية. 

وخلال اللقاء حرص الدكتور إسماعيل كمال على متابعة نسب ومعدلات التنفيذ الجارية لتوصيل شبكات الغاز الطبيعي للمنازل على مستوى المحافظة ، ولاسيما بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والتى تم الإنتهاء من الوصلات الداخلية بعدد 14 قرية منها بنسبة 100% من إجمالى عدد 31 قرية جار توصيل الغاز الطبيعى لها.

وكلف معاون المحافظ بسرعة عقد اجتماع تنسيقى مع وفد شركة الغاز الطبيعى وبحضور مسئولى مختلف الجهات المعنية وعلى رأسهم هيئة الطرق والكبارى ومديرية الطرق وذلك لحصر المشكلات وتذليل العقبات لضمان الانتهاء من أعمال الحفر ومد وتعدية خطوط الغاز الطبيعى، وخاصة تحت خطوط السكك الحديدية بمدينة كوم أمبو وخاصة بأنه تم الانتهاء من تنفيذ الشبكة الداخلية لمصانع كوم أمبو بنسبة 100%. 

وجار استكمال تنفيذ أعمال الشكبة الخارجية للمصنع والتى وصلت حتى الآن لنسبة 80% ، بجانب دفع العمل لاستكمال مشروعات توصيل خطوط الغاز للمنازل بمناطق الشيخ هارون وعزبة العسكر والكسارة والجزيرة بمدينة أسوان وذلك لإتاحة الفرصة للأهالى والمواطنين بالاستفادة من خدمات الغاز الطبيعى وتلبية احتياجاتهم بتلك المناطق على الوجه الأكمل. 

غاز مصر 

وفى نفس اللقاء أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية التنسيق وعقد بروتوكولات التعاون اللازمة بين شركة الغاز وغيرها من الجهات المعنية لضمان تنفيذ أعمال إعادة الشىء لأصله بمختلف المشروعات التى يتم الانتهاء منها وذلك لتحقيق المظهر الجمالي وللحفاظ على صحة وسلامة الأهالى والمواطنين بمختلف المناطق المستفيدة من مشروعات الغاز الطبيعي. 

وفى نهاية اللقاء أكد الدكتور إسماعيل كمال حرص المحافظة لتقديم أوجه الدعم والتعاون مع شركة الغاز وذلك لتوفير مقر مناسب لها ضمن الفرص الإستثمارية المتاحة بمدينة أسوان لضمان تقديم خدمات الغاز الطبيعي للأهالى والمواطنين بالشكل المطلوب .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

