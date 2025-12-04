محافظ أسوان يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر لدفع العمل بمشروعات توصيل الغاز

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، المهندس محمد قنديل والوفد المرافق له ، وبحضور اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ.

ويأتى ذلك من أجل الإسراع بوتيرة العمل بمشروع إدخال الغاز الطبيعى لمركز ومدينة كوم أمبو والذى سيشمل مصانع سكر كوم أمبو والأحياء والمناطق السكنية والأنشطة التجارية.

وخلال اللقاء حرص الدكتور إسماعيل كمال على متابعة نسب ومعدلات التنفيذ الجارية لتوصيل شبكات الغاز الطبيعي للمنازل على مستوى المحافظة ، ولاسيما بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والتى تم الإنتهاء من الوصلات الداخلية بعدد 14 قرية منها بنسبة 100% من إجمالى عدد 31 قرية جار توصيل الغاز الطبيعى لها.

وكلف معاون المحافظ بسرعة عقد اجتماع تنسيقى مع وفد شركة الغاز الطبيعى وبحضور مسئولى مختلف الجهات المعنية وعلى رأسهم هيئة الطرق والكبارى ومديرية الطرق وذلك لحصر المشكلات وتذليل العقبات لضمان الانتهاء من أعمال الحفر ومد وتعدية خطوط الغاز الطبيعى، وخاصة تحت خطوط السكك الحديدية بمدينة كوم أمبو وخاصة بأنه تم الانتهاء من تنفيذ الشبكة الداخلية لمصانع كوم أمبو بنسبة 100%.

وجار استكمال تنفيذ أعمال الشكبة الخارجية للمصنع والتى وصلت حتى الآن لنسبة 80% ، بجانب دفع العمل لاستكمال مشروعات توصيل خطوط الغاز للمنازل بمناطق الشيخ هارون وعزبة العسكر والكسارة والجزيرة بمدينة أسوان وذلك لإتاحة الفرصة للأهالى والمواطنين بالاستفادة من خدمات الغاز الطبيعى وتلبية احتياجاتهم بتلك المناطق على الوجه الأكمل.

غاز مصر

وفى نفس اللقاء أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية التنسيق وعقد بروتوكولات التعاون اللازمة بين شركة الغاز وغيرها من الجهات المعنية لضمان تنفيذ أعمال إعادة الشىء لأصله بمختلف المشروعات التى يتم الانتهاء منها وذلك لتحقيق المظهر الجمالي وللحفاظ على صحة وسلامة الأهالى والمواطنين بمختلف المناطق المستفيدة من مشروعات الغاز الطبيعي.

وفى نهاية اللقاء أكد الدكتور إسماعيل كمال حرص المحافظة لتقديم أوجه الدعم والتعاون مع شركة الغاز وذلك لتوفير مقر مناسب لها ضمن الفرص الإستثمارية المتاحة بمدينة أسوان لضمان تقديم خدمات الغاز الطبيعي للأهالى والمواطنين بالشكل المطلوب .