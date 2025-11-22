قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
كيفية دفع فاتورة الغاز المنزلي.. تعرف على كافة الطرق

دفع فاتورة الغاز
دفع فاتورة الغاز
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن كيفية دفع فاتورة الغاز المنزلي، والتي تشهد خدمات دفع فواتير الغاز الطبيعي في مصر توسعا كبيرا في إطار دعم الدولة لمنظومة التحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان المواطنين سداد فاتورة الغاز المنزلي وتسجيل قراءة العداد بسهولة عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول خلال عام 2025، دون الحاجة إلى التوجه لفروع شركات الغاز.

كيفية دفع فاتورة الغاز المنزلي

كيفية دفع فاتورة الغاز المنزلي

ويسهم هذا التطور في توفير الوقت والجهد وضمان دقة الفواتير، خاصة مع ارتفاع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في مختلف المحافظات.

تتيح شركات الغاز الطبيعي مجموعة متنوعة من الوسائل الرقمية لسداد الفواتير الإلكترونية، وفي مقدمتها موقع ماي فوري الذي يتيح للمستخدم تسجيل الدخول إلى المنصة أو التطبيق واختيار خدمة دفع فاتورة الغاز وإدخال بيانات المشترك وسداد القيمة إلكترونيا.

كما يوفر تطبيق جوميا باي خدمة دفع فواتير الغاز من خلال إدخال رقم المشترك واختيار وسيلة الدفع المناسبة سواء باستخدام بطاقة بنكية أو محفظة إلكترونية.

سداد فاتورة الغاز المنزلي

كما تقدم شركة بتروتريد خدمة السداد عبر موقعها الرسمي من خلال تسجيل رقم الحساب واختيار وسيلة الدفع المناسبة عبر الفيزا أو الماستر كارد، في إطار تطوير خدمات الشركة وتسهيل الإجراءات للمستخدمين.

وإلى جانب المواقع والتطبيقات الإلكترونية، يمكن للمواطنين سداد الفواتير عبر المحافظ المالية المختلفة مثل فون كاش التابع للبنك الأهلي المصري ومحفظة BM Wallet التابعة لبنك مصر، إضافة إلى المحافظ التابعة لشركات الاتصالات ومنها فودافون كاش وأورانج موني واتصالات كاش وWE Pay.

كما توفر ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة في المحلات التجارية وسيلة سريعة للسداد من خلال خدمات فوري وأمان وخدماتي ومصاري وضامن وممكن وبي وإي فاينانس، وذلك عبر اختيار خدمة المرافق العامة وتحديد شركة الغاز وإدخال رقم المشترك وتأكيد الدفع واستلام إيصال رسمي.

ويتيح الموقع الإلكتروني لشركات الغاز كذلك إمكانية السداد باستخدام البطاقات البنكية، حيث يقوم المشترك بإدخال رقم الحساب واختيار خدمة الدفع الإلكتروني ثم إضافة بيانات البطاقة وتأكيد العملية واستلام إشعار فوري بقيمة السداد.

كما تستمر مكاتب البريد المصري في توفير خدمة دفع الفواتير من خلال تقديم رقم الحساب للموظف المختص وإتمام العملية بشكل فوري.

تسجيل قراءة عداد الغاز

وفيما يخص تسجيل قراءة عداد الغاز، وفرت شركة بتروتريد مجموعة من الوسائل الرقمية التي تضمن دقة الفواتير، وتشمل تطبيق بتروتريد المتاح للهواتف المحمولة والموقع الرسمي للشركة وخدمة الواتساب عبر إرسال صورة العداد ورقم الاشتراك، إضافة إلى الاتصال بالخط الساخن لتسجيل القراءة صوتيا.

وتسهم هذه الوسائل الإلكترونية المتعددة في تحسين جودة الخدمات وتقليل التقديرات الجزافية للفواتير والحد من تراكم المديونيات، مع توفير متابعة دقيقة للاستهلاك الشهري.

ويعزز انتشار هذه الخدمات الرقمية توجه الدولة نحو التوسع في المدفوعات الإلكترونية ودعم التحول الرقمي في قطاع المرافق لضمان خدمة مستدامة وسهلة لجميع المواطنين.

دفع فاتورة الغاز دفع فاتورة فاتورة الغاز الغاز فاتورة كيفية دفع فاتورة الغاز المنزلي

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

بسمة وهبة و ياسمين الخطيب

3شهور .. أسباب منع ظهور بسمة وهبة وياسمين الخطيب

اسماء جلال

كشفت عن اسم الدلع .. حقيقة علاقة أسماء جلال بعائلتها

جوائز الكاف 2025

حضره كوكبة من الأساطير.. جوائز الكاف 2025

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

