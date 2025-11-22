كيفية دفع فاتورة الغاز المنزلي.. تعرف على كافة الطرق

يبحث عدد كبير من المواطنون عن كيفية دفع فاتورة الغاز المنزلي، والتي تشهد خدمات دفع فواتير الغاز الطبيعي في مصر توسعا كبيرا في إطار دعم الدولة لمنظومة التحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان المواطنين سداد فاتورة الغاز المنزلي وتسجيل قراءة العداد بسهولة عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول خلال عام 2025، دون الحاجة إلى التوجه لفروع شركات الغاز.

كيفية دفع فاتورة الغاز المنزلي

ويسهم هذا التطور في توفير الوقت والجهد وضمان دقة الفواتير، خاصة مع ارتفاع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في مختلف المحافظات.

تتيح شركات الغاز الطبيعي مجموعة متنوعة من الوسائل الرقمية لسداد الفواتير الإلكترونية، وفي مقدمتها موقع ماي فوري الذي يتيح للمستخدم تسجيل الدخول إلى المنصة أو التطبيق واختيار خدمة دفع فاتورة الغاز وإدخال بيانات المشترك وسداد القيمة إلكترونيا.

كما يوفر تطبيق جوميا باي خدمة دفع فواتير الغاز من خلال إدخال رقم المشترك واختيار وسيلة الدفع المناسبة سواء باستخدام بطاقة بنكية أو محفظة إلكترونية.

كما تقدم شركة بتروتريد خدمة السداد عبر موقعها الرسمي من خلال تسجيل رقم الحساب واختيار وسيلة الدفع المناسبة عبر الفيزا أو الماستر كارد، في إطار تطوير خدمات الشركة وتسهيل الإجراءات للمستخدمين.

وإلى جانب المواقع والتطبيقات الإلكترونية، يمكن للمواطنين سداد الفواتير عبر المحافظ المالية المختلفة مثل فون كاش التابع للبنك الأهلي المصري ومحفظة BM Wallet التابعة لبنك مصر، إضافة إلى المحافظ التابعة لشركات الاتصالات ومنها فودافون كاش وأورانج موني واتصالات كاش وWE Pay.

كما توفر ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة في المحلات التجارية وسيلة سريعة للسداد من خلال خدمات فوري وأمان وخدماتي ومصاري وضامن وممكن وبي وإي فاينانس، وذلك عبر اختيار خدمة المرافق العامة وتحديد شركة الغاز وإدخال رقم المشترك وتأكيد الدفع واستلام إيصال رسمي.

ويتيح الموقع الإلكتروني لشركات الغاز كذلك إمكانية السداد باستخدام البطاقات البنكية، حيث يقوم المشترك بإدخال رقم الحساب واختيار خدمة الدفع الإلكتروني ثم إضافة بيانات البطاقة وتأكيد العملية واستلام إشعار فوري بقيمة السداد.

كما تستمر مكاتب البريد المصري في توفير خدمة دفع الفواتير من خلال تقديم رقم الحساب للموظف المختص وإتمام العملية بشكل فوري.

تسجيل قراءة عداد الغاز

وفيما يخص تسجيل قراءة عداد الغاز، وفرت شركة بتروتريد مجموعة من الوسائل الرقمية التي تضمن دقة الفواتير، وتشمل تطبيق بتروتريد المتاح للهواتف المحمولة والموقع الرسمي للشركة وخدمة الواتساب عبر إرسال صورة العداد ورقم الاشتراك، إضافة إلى الاتصال بالخط الساخن لتسجيل القراءة صوتيا.

وتسهم هذه الوسائل الإلكترونية المتعددة في تحسين جودة الخدمات وتقليل التقديرات الجزافية للفواتير والحد من تراكم المديونيات، مع توفير متابعة دقيقة للاستهلاك الشهري.

ويعزز انتشار هذه الخدمات الرقمية توجه الدولة نحو التوسع في المدفوعات الإلكترونية ودعم التحول الرقمي في قطاع المرافق لضمان خدمة مستدامة وسهلة لجميع المواطنين.