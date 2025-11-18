ثروت الخرباوي: حملة وفاء لغزة سرقت أموال التبرعات

قال الدكتور ثروت الخرباوي، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك كارثة حاقت بأهلنا في غزة هناك أشياء تنسال الدماء من العيون بسببها، ونحن نتعاطف مع أهل غزة.

وأضاف ثروت الخرباوي، في لقائه ببرنامج "مساء جديد" عبر قناة "المحور"، أن حملة وفاء غزة، كانوا لا يريدون غزة ولكن يريدون عزة وهي الدنيا العزيزة عليهم ونهب الأموال.

وأشار إلى جماعة الإخوان الإرهابية دائما ما تجمع التبرعات وليس هناك رقابة حقيقية على هذه الأموال.

وأوضح، أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يضم علماء جماعة الإخوان الإرهابية يسرقون الأموال وينهبونها باسم الدين، هؤلاء أعطوا حماية وطلبوا من المسلمين في كل العالم التبرع لغزة فانهالت التبرع عليهم على اسم جمعية "وقف الأمة" الكائنة في تركيا.