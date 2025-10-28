ثروت الخرباوي يفضح الإخوان: هكذا يتم استثمار أموالهم في أوروبا.. فيديو

كشف الكاتب والمفكر، ثروت الخرباوي، إن استثمار أموال الإخوان خارج مصر، كان يتم من خلال جمعية تركية ألمانية تسمى "ميلي جروش" من أكبر الجمعيات التي تقوم بالحصول على تبرعات الزكاة والصدقات من المسلمين في أوروبا.

وقال ثروت الخرباوي، في لقائه مع برنامج "مساء جديد" على قناة "المحور"، إن الذي يسيطر على هذه الأموال هو عضو مجلس الأمناء في هذه الجمعية، هو إبراهيم الزيات، وهو متزوج من صبيحة ابنة أخ نجم الدين أربكان، وبهذه الصيغة استطاع أن يسيطر على أموال هذه الجمعية.

وأشار إلى أن إبراهيم الزيات، هو الذي يدير أموال جماعة الإخوان الإرهابية في أوروبا بالكامل، الذي عقد اتفاقية مع شركة إسرائيلية متخصصة في الاتصالات لتقوم بعمل كل وسائل الاتصال في شركات الإخوان الموجودة في أوروبا وألمانيا وتركيا.

