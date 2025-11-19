إعلام إسرائيلي: نتوقع وصول الدفعة الأولى من قوة الاستقرار الدولية لغزة مطلع العام المقبل

ذكر إعلام إسرائيلي عن مسؤول أمريكي، أنه من المتوقع وصول الدفعة الأولى من قوة الاستقرار الدولية إلى غزة مطلع العام المقبل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، إن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينين البواسل داخل سجون الاحتلال، من عمليات تعذيب وتنكيل وحرمان من أبسط الحقوق الأساسية، يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية وكل مدعي حقوق الإنسان.

وشدد القيادي بحركة حماس في تصريحات له، أن الاعتداء المتكرر بالضرب المبرح وتعمد الاحتلال التنكيل بالقائد الأسير مروان البرغوثي داخل سجن جلبوع يمثل محاولة إعدام بطيء، ترتكبها إدارة السجون بتوجيه سياسي مباشر، في ترجمة فعلية لتهديدات المتطرف بن غفير بإعدام الأسرى واستهداف قادتهم.