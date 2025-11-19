رئيس هيئة المحطات النووية: محطة الضبعة النووية ستوفر 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا

قال الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل أحد أهم المشاريع في التعاون بين الجانب المصري والجانب الروسي، ويعد امتدادًا لشراكات طويلة الأمد مثل مشاريع السد العالي.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المشروع النووي في الضبعة هو الأكبر على مستوى العالم وفقًا لتصريحات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيعمل على توفير طاقة نظيفة ومستدامة للشبكة الكهربائية المصرية.

وتابع، أنّ المشروع سيولد 4800 ميجاوات من الكهرباء، ما يعادل 35 مليار كيلو وات ساعة سنويًا، كما سيوفر حوالي 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا.

وأوضح أن الطاقة المتولدة من الضبعة ليست مجرد كهرباء، بل تمثل قاطرة للتنمية من خلال توفير فرص العمل ورفع خبرات الصناعة المحلية بمشاركة أكثر من 80% من العمالة المصرية و25% من الشركات المحلية في المشروع.

وأكد شريف حلمي أن المشروع النووي يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتوطين الصناعات، مشيرًا إلى أن محطة الضبعة ليست مجرد محطة كهرباء، بل مشروع حيوي يدعم المشاركة المحلية ويضع مصر في مصاف الدول الرائدة في الطاقة النووية.