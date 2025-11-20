24 يناير .. موعد اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد اجازة نصف العام 2026 هو السبت 24 يناير 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اجازة نصف العام 2026 ستكون مدتها أسبوعين فقط ، حيث من المقرر أن تنتهي يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026.

موعد امتحانات الترم الاول 2026

موعد امتحانات الترم الاول 2026 لصفوف النقل بحسب الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، من المقرر أن يكون 10 يناير 2026 ، على أن تستمر حتى 15 يناير 2026

أما عن موعد امتحانات الترم الاول 2026 لطلاب الشهادة الإعدادية ، فقد أوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، أنه قد تقرر بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026

جدول امتحانات الترم الاول 2026

جدول امتحانات الترم الاول 2026 تتولى مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية إعداده وإعلانه ، فلن يكون جدول امتحانات الترم الاول 2026 موحدا على مستوى الجمهورية مثل جدول امتحانات الثانوية العامة و جدول امتحانات الدبلومات الفنية

وسوف يراعي جدول امتحانات الترم الاول 2026 ، عدم عقد أي امتحانات في أيام الأعياد تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يخصص الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي للمراجعة ، مؤكدة أن المواعيد السابق ذكرها تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يقتصر أداء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات فقط )