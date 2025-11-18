أولياء أمور: أولادنا “بيتكهربوا” في مدرسة الأبطال بالشروق ونطالب بتحرك المسئولين

كتب عمر عبد المنعم ولي أمر استغاثة عاجلة على جروب شكاوى وزارة التربية والتعليم، أكد خلالها أنه فى مدرسة الأبطال المتميزة التابعة لإدارة الشروق التعليمية يتعرض طلابها للصعق الكهربائي.

حيث قال ولي الأمر في استغاثته: الأولاد بتتكهرب من المياه فى دورات المياه، والمباني جديدة وبتنشع مياه صرف في الفصول ووصلت لبرة المبنى ووصلت للحوائط عند فيش الكهرباء، ويوجد إهمال واستهتار من إدارة المدرسة بحياة أولادنا.

وطالب ولي الأمر في استغاثته المسئولين في التربية والتعليم بسرعة التحرك وقال: هل تنتظرون أن يفجع أحد منا كأولياء أمور فى أولاده؟

ومن جانبهم تجمع اليوم أولياء أمور طلاب مدرسة الأبطال المتميزة التابعة لإدارة الشروق التعليمية اليوم أمام بوابة المدرسة للتعبير عن رفضهم التام لإهمال الشكاوى الخاصة بتعرض أبنائهم للصعق الكهربائي واستمرار تسرب مياه الصرف الصحي بالمدرسة.

و توجه بعض أولياء أمور للإدارة التعليمية و البعض إلي هيئة الأبنية و البعض الآخر في المدرسة للمتابع.

و قال أولياء الأمور ، إنه قد قامت مديرة إدارة الشروق سحر الخولي بمقابلتهم و بناء على مطالب و شكوى أولياء الأمور قامت مديرة الإدارة باتخاذ الإجراءات بتوجيه لجنه اليوم مع حضورها شخصيا و المهندس لإثبات حاله المبني.

وطالب الأهالي بإنقاذ حياة أولادهم من خطر مخالفات مبنى المدرسة المتمثلة في تسرب الكهرباء و تسرب المياه ومحاسبه المسئولين عن ذلك.

وعلى جانب آخر ، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي ، حيث تقرر رسميا تنفيذ ماجاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 وعقده من 14 ديسمبر 2025 حتى 17 ديسمبر 2025.

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : موعد عقد التقييم النهائي "الترم الاول" للصفين الأول والثاني الابتدائي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 خلال أيام 3 و 4 و 5 يناير 2026.

امتحانات شهر نوفمبر 2025

وكانت قد أعلنت مديريات التربية والتعليم ضوابط عقد امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب صفوف النقل في المدارس .

حيث قالت مديريات التربية والتعليم بشأن امتحانات شهر نوفمبر 2025 أنها تعقد وفقا للضوابط التالية :

- في امتحانات شهر نوفمبر 2025 توضع 3 نماذج مختلفة لكل مادة من خلال موجه أول المادة

- يختص كل موجه بتطبيق المواصفات الفنية لمادته وتحديد الوزن النسبي لوقت الامتحان سواء حصة كاملة أو حزء منها مع التعميم على معلميه المنفذين بالمدارس

- يلتزم المعلم بتسجيل الدرجات لكل تلميذ في سجل يعده المعلم ويتضمن توقيع موجه المادة ومدير المدرسة

- امتحانات شهر نوفمبر 2025 تستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من بداية العام الدراسي وحتى نهاية شهر نوفمبر ويقيس نواتج التعلم في الفترة المستهدفة في تلك الفترة الزمنية بواقع 5 درجات

- يقتصر أداء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والرياضيات فقط

- المواد التي تضاف للمجموع بالصفوف الثلاثة الأولى ( اللغة العربية - الرياضيات - اللغة الإنجليزية)

- سيمنع تصعيد غير المتمكنين من المهارات الأساسية للقراءة والكتابة بالصفين الأول والثاني الابتدائي

كما أصدرت مديريات التربية والتعليم ، قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر نوفمبر 2025 ، حيث تم التشديد على ما يلي :

الإلتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية

تكون الأسئلة متوافقة مع المنهج الدراسي الذي تمت دراسته خلال وقت الامتحان .



