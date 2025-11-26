نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة

تفقّدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، موقع مشروع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي الإقليمي المزمع إنشاؤه في إطار المشروع القومي لإنشاء مراكز إبداع حرفية على مستوى الجمهورية، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية و صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة والمحافظة، يرافقها الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والمهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وتفقدت ميدانيًا الموقع المقترح للمشروع خلف قصر ثقافة الخارجة، تمهيدًا لإعداد التصميمات الخاصة بالمقر و ملحقاته، مشيرةً إلى أن المشروع يهدف إلى دعم رواد العمل الحرفي و توفير حاضنة أعمال مجهزة للمبدعين بالمجالات الحرفية المختلفة؛ تُسهم في الحفاظ على التراث الحرفي وتطويره و خلق فرص تمكين وتدريب و تسويق لأصحاب الحرف.