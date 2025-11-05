قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
سرداب غامض بـ"سوهاج" ينهار على موظف بالجامعة.. وانتشال جثمانه بعد 15 يومًا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

«توروب»: أتطلع لحصد اللقب الأول مع الأهلي في السوبر المصري

ييس توروب
ييس توروب
عبدالحكيم أبو علم

أكد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن مواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري ستكون محطة مهمة في مشوار الفريق نحو لقب البطولة، مشيرًا إلى تطلعه لتحقيق أول تتويج له مع النادي في هذه المسابقة. 

وقال توروب: «هذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها بطولة السوبر المصري، لكن سبق أن حضرت إلى الإمارات من قبل في معسكرات مع الفرق، وأتمنى أن تكون فرصة لتحقيق لقب جديد مع الأهلي.. بعد المباراة الماضية أكدت أننا نعمل دائمًا على تطوير الأداء، وننظر باستمرار إلى الخطوة التالية من أجل تقديم الأفضل». 

وأضاف المدير الفني: «متحمس للغاية لمشاهدة جماهير الأهلي غدًا في المدرجات أمام سيراميكا كليوباترا.. أعلم جيدًا مدى شغفهم وحماسهم، وقد شاهدت دعمهم الكبير في مناسبات سابقة، وأتطلع أن يكونوا حاضرین بكثافة لتشجيع اللاعبين بكل قوة». 

وعن جاهزية اللاعبين، أوضح توروب أن محمد شريف شارك في مران أمس، وإمام عاشور حصل على جزء من المران». 

واختتم تصريحاته قائلاً: «هدفنا واضح، وهو الوصول إلى المباراة النهائية عبر الفوز في مواجهة الغد.. دائمًا أقول إن الهجوم يمنحك الفوز في المباريات، لكن الدفاع القوي هو ما يصنع البطولات، وهذا ما نسعى لتطبيقه في كل خطوة».

النادي الأهلي ييس توروب كرة القدم الاهلي بطولة الدوري

