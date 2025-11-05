«توروب»: أتطلع لحصد اللقب الأول مع الأهلي في السوبر المصري

أكد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن مواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري ستكون محطة مهمة في مشوار الفريق نحو لقب البطولة، مشيرًا إلى تطلعه لتحقيق أول تتويج له مع النادي في هذه المسابقة.

وقال توروب: «هذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها بطولة السوبر المصري، لكن سبق أن حضرت إلى الإمارات من قبل في معسكرات مع الفرق، وأتمنى أن تكون فرصة لتحقيق لقب جديد مع الأهلي.. بعد المباراة الماضية أكدت أننا نعمل دائمًا على تطوير الأداء، وننظر باستمرار إلى الخطوة التالية من أجل تقديم الأفضل».

وأضاف المدير الفني: «متحمس للغاية لمشاهدة جماهير الأهلي غدًا في المدرجات أمام سيراميكا كليوباترا.. أعلم جيدًا مدى شغفهم وحماسهم، وقد شاهدت دعمهم الكبير في مناسبات سابقة، وأتطلع أن يكونوا حاضرین بكثافة لتشجيع اللاعبين بكل قوة».

وعن جاهزية اللاعبين، أوضح توروب أن محمد شريف شارك في مران أمس، وإمام عاشور حصل على جزء من المران».

واختتم تصريحاته قائلاً: «هدفنا واضح، وهو الوصول إلى المباراة النهائية عبر الفوز في مواجهة الغد.. دائمًا أقول إن الهجوم يمنحك الفوز في المباريات، لكن الدفاع القوي هو ما يصنع البطولات، وهذا ما نسعى لتطبيقه في كل خطوة».