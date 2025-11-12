قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسر إدريس يُهنئ أبطال مصر بعد حصد 27 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
أول تعليق من «بيزيرا» بعد تجاهله مصافحة وزير الشباب في تتويج السوبر.. ورسالة لجمهور الزمالك
خبير لوائح: زيزو وبيزيرا مُعرّضان للعقوبة بسبب أحداث السوبر
تألق عالمي على أرض مصر في اليوم السادس من بطولة العالم للرماية.. وهذه هي النتائج
أحمد الشرع: مفاوضات مباشرة مع إسرائيل والتقدم كبير نحو اتفاق
أحمد فهمي يكشف كواليس «اتنين قهوة».. ورسالته للجمهور قبل العرض | فيديو
صناعات عسكرية ثقيلة وشراكات دولية .. أبرز تصريحات رئيس الهيئة العربية للتصنيع | فيديو
مصطفى الفقي: المشهد السياسي في مصر ليس سلبيًا.. والانتخابات الحالية تتميز بالحيوية وأصبحت تتم بشكل غير تقليدي
هل حسام حسن السبب؟ «الغندور» يكشف سبب استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان
نهائي مصري في ليبيا .. طارق مصطفى يُواجه حسام البدري على لقب كأس ليبيا
أزمة جديدة بين برشلونة والاتحاد الإسباني بسبب لامين يامال | فيه إيه ؟
كيف يُسهم الذكاء الاصطناعي في «تعفّن الدماغ»؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أول تعليق من «بيزيرا» بعد تجاهله مصافحة وزير الشباب في تتويج السوبر.. ورسالة لجمهور الزمالك

سارة عبد الله

وجّه البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، رسالة للجماهير بعد التصرّف الذي أثار الجدل خلال مراسم تتويج نهائي السوبر المصري 2025، بعدم مصافحته وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

وكتب خوان بيزيرا عبر انستجرام: “أؤكد احترامي الكامل لجميع المسئولين والجماهير، وتقديري العميق للنادي الذي أمثله”.

وتابع: “لقد تواصلت مع إدارة النادي وقطاع كرة القدم لتوضيح الموقف.. وأؤكد التزامي بالروح الرياضية داخل الملعب وخارجه وأعتذر بشدة عن أي خطأ غير مقصود من جانبي”.

وكان قد دافع خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، جناح الفريق الأبيض، بعد الجدل الذي أُثير حوله عقب مقارنته بأزمة أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي الحالي، الذي رفض مصافحة نائب رئيس الزمالك هشام نصر خلال مراسم تتويج كأس السوبر المصري الأخيرة. 

وكانت الكاميرات رصدت زيزو وهو يتجاهل مصافحة هشام نصر أثناء صعوده للمنصة، قبل أن تنتشر لقطات أخرى تُظهر خوان بيزيرا متجاوزًا المصافحة مع بعض الحضور، من بينهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهو ما أثار تساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

خوان بيزيرا

