أول تعليق من «بيزيرا» بعد تجاهله مصافحة وزير الشباب في تتويج السوبر.. ورسالة لجمهور الزمالك

وجّه البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، رسالة للجماهير بعد التصرّف الذي أثار الجدل خلال مراسم تتويج نهائي السوبر المصري 2025، بعدم مصافحته وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

وكتب خوان بيزيرا عبر انستجرام: “أؤكد احترامي الكامل لجميع المسئولين والجماهير، وتقديري العميق للنادي الذي أمثله”.

وتابع: “لقد تواصلت مع إدارة النادي وقطاع كرة القدم لتوضيح الموقف.. وأؤكد التزامي بالروح الرياضية داخل الملعب وخارجه وأعتذر بشدة عن أي خطأ غير مقصود من جانبي”.

وكان قد دافع خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، جناح الفريق الأبيض، بعد الجدل الذي أُثير حوله عقب مقارنته بأزمة أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي الحالي، الذي رفض مصافحة نائب رئيس الزمالك هشام نصر خلال مراسم تتويج كأس السوبر المصري الأخيرة.

وكانت الكاميرات رصدت زيزو وهو يتجاهل مصافحة هشام نصر أثناء صعوده للمنصة، قبل أن تنتشر لقطات أخرى تُظهر خوان بيزيرا متجاوزًا المصافحة مع بعض الحضور، من بينهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهو ما أثار تساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي