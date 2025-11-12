قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسر إدريس يُهنئ أبطال مصر بعد حصد 27 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
أول تعليق من «بيزيرا» بعد تجاهله مصافحة وزير الشباب في تتويج السوبر.. ورسالة لجمهور الزمالك
خبير لوائح: زيزو وبيزيرا مُعرّضان للعقوبة بسبب أحداث السوبر
تألق عالمي على أرض مصر في اليوم السادس من بطولة العالم للرماية.. وهذه هي النتائج
أحمد الشرع: مفاوضات مباشرة مع إسرائيل والتقدم كبير نحو اتفاق
أحمد فهمي يكشف كواليس «اتنين قهوة».. ورسالته للجمهور قبل العرض | فيديو
صناعات عسكرية ثقيلة وشراكات دولية .. أبرز تصريحات رئيس الهيئة العربية للتصنيع | فيديو
مصطفى الفقي: المشهد السياسي في مصر ليس سلبيًا.. والانتخابات الحالية تتميز بالحيوية وأصبحت تتم بشكل غير تقليدي
هل حسام حسن السبب؟ «الغندور» يكشف سبب استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان
نهائي مصري في ليبيا .. طارق مصطفى يُواجه حسام البدري على لقب كأس ليبيا
أزمة جديدة بين برشلونة والاتحاد الإسباني بسبب لامين يامال | فيه إيه ؟
كيف يُسهم الذكاء الاصطناعي في «تعفّن الدماغ»؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نهائي مصري في ليبيا .. طارق مصطفى يُواجه حسام البدري على لقب كأس ليبيا

طارق مصطفي
طارق مصطفي
حمزة شعيب

تأهل فريق أهلي بنغازي الليبي بقيادة المدير الفني المصري طارق مصطفى إلى نهائي كأس ليبيا، في أول ظهور رسمي له مع الفريق، بعد فوز مثير على نظيره الأخضر بركلات الترجيح (3-1)، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (2-2)، في اللقاء الذي أُقيم مساء الثلاثاء على ملعب مصراتة الدولي.

قدّم الحارس الدولي مراد الوحيشي أداءً بطوليًا بعدما تصدى لركلتي جزاء خلال الحسم، ليقود فريقه إلى التأهل للنهائي، مؤكداً دوره الحاسم في تحقيق الانتصار الأول للمدرب الجديد طارق مصطفى مع الفريق البنغازي.

ومن المقرّر أن يلتقي أهلي بنغازي في النهائي مع أهلي طرابلس، الذي تأهل بدوره على حساب الاتحاد بركلات الترجيح (3-2)، ليكون النهائي الأول في تاريخ البطولة الذي يجمع بين الأهليين في النسخة الرابعة والعشرين من كأس ليبيا.

النهائي المنتظر سيحمل طابعًا مصريًا خالصًا على الخطوط الفنية، حيث يقود أهلي طرابلس المدرب المصري حسام البدري، بينما يقود أهلي بنغازي مواطنه طارق مصطفى، في مواجهة فنية خاصة بين اثنين من أبرز المدربين المصريين العاملين خارج البلاد.

شهدت المباراة إثارة كبيرة منذ بدايتها، حيث افتتح فريق الأخضر التسجيل عن طريق التونسي بلال الماجري في الدقيقة (23)، قبل أن ينجح حسين طقطق في معادلة النتيجة لأهلي بنغازي في الدقيقة (40).

وفي الشوط الثاني، أحرز جابرييل أوروك الهدف الثاني لأهلي بنغازي من ركلة جزاء في الدقيقة 50، بينما أعاد الأنغولي آري بابل التعادل للأخضر أيضًا من ركلة جزاء في الدقيقة 81. واستمر التعادل حتى نهاية الوقت الأصلي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لأهلي بنغازي بنتيجة (3-1).

بهذا الفوز، ضرب أهلي بنغازي موعدًا مثيرًا مع أهلي طرابلس في نهائي يحمل في طيّاته مواجهة فنية مصرية خالصة بين حسام البدري وطارق مصطفى، في لقاء يُنتظر أن يشهد إثارة وتنافسًا قويًا بين المدربين المصريين على أرضٍ ليبية.

الاتحاد الليبي اهلي بنغازي أهلي طرابلس حسام البدري طارق مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

صورة أرشيفية

ضربات برق ورعد.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

فرز الأصوات الانتخابية

بدء فرز الأصوات في لجان الجيزة بختام اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة النهضة بشارع البحر الأعظم صباح اليوم

نون النسوة| سيدات الجيزة يتصدرن المشهد في انتخابات مجلس النواب 2025.. صور

نهاية اليوم الانتخابي

دقائق الحسم .. طوابير الانتخابات بالإسكندرية تتحدى الزمن قبل الإغلاق

بالصور

طريقة عمل ميني كيك بالقهوة والشوكولا

ميني كيك بالقهوة والشوكولا
ميني كيك بالقهوة والشوكولا
ميني كيك بالقهوة والشوكولا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

4 آلاف دولار ارتفاعا في أسعار جيب كومباس عالميا

جيب كومباس
جيب كومباس
جيب كومباس

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:

فيديو

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد