نهائي مصري في ليبيا .. طارق مصطفى يُواجه حسام البدري على لقب كأس ليبيا

تأهل فريق أهلي بنغازي الليبي بقيادة المدير الفني المصري طارق مصطفى إلى نهائي كأس ليبيا، في أول ظهور رسمي له مع الفريق، بعد فوز مثير على نظيره الأخضر بركلات الترجيح (3-1)، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (2-2)، في اللقاء الذي أُقيم مساء الثلاثاء على ملعب مصراتة الدولي.

قدّم الحارس الدولي مراد الوحيشي أداءً بطوليًا بعدما تصدى لركلتي جزاء خلال الحسم، ليقود فريقه إلى التأهل للنهائي، مؤكداً دوره الحاسم في تحقيق الانتصار الأول للمدرب الجديد طارق مصطفى مع الفريق البنغازي.

ومن المقرّر أن يلتقي أهلي بنغازي في النهائي مع أهلي طرابلس، الذي تأهل بدوره على حساب الاتحاد بركلات الترجيح (3-2)، ليكون النهائي الأول في تاريخ البطولة الذي يجمع بين الأهليين في النسخة الرابعة والعشرين من كأس ليبيا.

النهائي المنتظر سيحمل طابعًا مصريًا خالصًا على الخطوط الفنية، حيث يقود أهلي طرابلس المدرب المصري حسام البدري، بينما يقود أهلي بنغازي مواطنه طارق مصطفى، في مواجهة فنية خاصة بين اثنين من أبرز المدربين المصريين العاملين خارج البلاد.

شهدت المباراة إثارة كبيرة منذ بدايتها، حيث افتتح فريق الأخضر التسجيل عن طريق التونسي بلال الماجري في الدقيقة (23)، قبل أن ينجح حسين طقطق في معادلة النتيجة لأهلي بنغازي في الدقيقة (40).

وفي الشوط الثاني، أحرز جابرييل أوروك الهدف الثاني لأهلي بنغازي من ركلة جزاء في الدقيقة 50، بينما أعاد الأنغولي آري بابل التعادل للأخضر أيضًا من ركلة جزاء في الدقيقة 81. واستمر التعادل حتى نهاية الوقت الأصلي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لأهلي بنغازي بنتيجة (3-1).

بهذا الفوز، ضرب أهلي بنغازي موعدًا مثيرًا مع أهلي طرابلس في نهائي يحمل في طيّاته مواجهة فنية مصرية خالصة بين حسام البدري وطارق مصطفى، في لقاء يُنتظر أن يشهد إثارة وتنافسًا قويًا بين المدربين المصريين على أرضٍ ليبية.