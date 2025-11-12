مش سهلة.. شوبير يعلق على مباراة منتخب مصر للناشئين أمام سويسرا

علّق الإعلامي أحمد شوبير على لقاء منتخب مصر للناشئين أمام سويسرا، في منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: “مواجهة منتخبنا للناشئين أمام سويسرا مش هتكون سهلة أبدا، سويسرا لها تجربة في الجولة الأولى من المونديال أمام منتخب أفريقي نجحت في الفوز على كوت ديفوار 4-1 وبرضه قدمت أداء كويس أمام كوريا الجنوبية وتعادلت معاها، وانتصرت على المكسيك بثلاثية، لعبت أمام مدارس مختلفة في كرة القدم وقدمت أداء مقنع وأيضا نتائج جيدة جدًا”.

وتابع: “بالتوفيق إن شاء الله لمنتخبنا ونقدر نتخطى عقبة سويسرا ونتأهل لدور الـ 16 واللي هيكون أمامنا مباراة أخرى قوية أمام الفائز من أيرلندا وكندا”.

ويستعد منتخب مصر للناشئين لمواجهة حاسمة أمام نظيره السويسري، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في دولة قطر.

المباراة تمثل محطة مفصلية للفراعنة الصغار في مشوارهم بالبطولة، بعد تأهل مستحق من دور المجموعات.

ونجح منتخب مصر في حجز بطاقة العبور إلى الدور التالي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، ليصعد ضمن أفضل ثمانية منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الاثنتي عشرة.