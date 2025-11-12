قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسر إدريس يُهنئ أبطال مصر بعد حصد 27 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
أول تعليق من «بيزيرا» بعد تجاهله مصافحة وزير الشباب في تتويج السوبر.. ورسالة لجمهور الزمالك
خبير لوائح: زيزو وبيزيرا مُعرّضان للعقوبة بسبب أحداث السوبر
تألق عالمي على أرض مصر في اليوم السادس من بطولة العالم للرماية.. وهذه هي النتائج
أحمد الشرع: مفاوضات مباشرة مع إسرائيل والتقدم كبير نحو اتفاق
أحمد فهمي يكشف كواليس «اتنين قهوة».. ورسالته للجمهور قبل العرض | فيديو
صناعات عسكرية ثقيلة وشراكات دولية .. أبرز تصريحات رئيس الهيئة العربية للتصنيع | فيديو
مصطفى الفقي: المشهد السياسي في مصر ليس سلبيًا.. والانتخابات الحالية تتميز بالحيوية وأصبحت تتم بشكل غير تقليدي
هل حسام حسن السبب؟ «الغندور» يكشف سبب استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان
نهائي مصري في ليبيا .. طارق مصطفى يُواجه حسام البدري على لقب كأس ليبيا
أزمة جديدة بين برشلونة والاتحاد الإسباني بسبب لامين يامال | فيه إيه ؟
كيف يُسهم الذكاء الاصطناعي في «تعفّن الدماغ»؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مش سهلة.. شوبير يعلق على مباراة منتخب مصر للناشئين أمام سويسرا

أحمد شوبير
أحمد شوبير
سارة عبد الله

علّق الإعلامي أحمد شوبير على لقاء منتخب مصر للناشئين أمام سويسرا، في منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا. 

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: “مواجهة منتخبنا للناشئين أمام سويسرا مش هتكون سهلة أبدا، سويسرا لها تجربة في الجولة الأولى من المونديال أمام منتخب أفريقي نجحت في الفوز على كوت ديفوار 4-1 وبرضه قدمت أداء كويس أمام كوريا الجنوبية وتعادلت معاها، وانتصرت على المكسيك بثلاثية، لعبت أمام مدارس مختلفة في كرة القدم وقدمت أداء مقنع وأيضا نتائج جيدة جدًا”.

وتابع: “بالتوفيق إن شاء الله لمنتخبنا ونقدر نتخطى عقبة سويسرا ونتأهل لدور الـ 16 واللي هيكون أمامنا مباراة أخرى قوية أمام الفائز من أيرلندا وكندا”.

ويستعد منتخب مصر للناشئين لمواجهة حاسمة أمام نظيره السويسري، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في دولة قطر.
المباراة تمثل محطة مفصلية للفراعنة الصغار في مشوارهم بالبطولة، بعد تأهل مستحق من دور المجموعات.

ونجح منتخب مصر في حجز بطاقة العبور إلى الدور التالي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، ليصعد ضمن أفضل ثمانية منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الاثنتي عشرة.

أحمد شوبير منتخب مصر للناشئين سويسرا بطولة كأس العالم تحت 17

