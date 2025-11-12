بيزيرا «ميعرفش» وزير الرياضة.. محمد صلاح: أرفض موقف «زيزو» مع هشام نصر

أكد محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أخطأ في التعامل مع موقف عدم مصافحة هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك على منصة التتويج ببطولة كأس السوبر المصري.

وقال محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "لست مع موقف زيزو وما حدث على منصة التتويج ببطولة كأس السوبر المصري وعدم مصافحة هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك وكان يجب على زيزو تدارك الموقف على المنصة بشكل أفضل من ذلك".



وأضاف: "خوان ألفينا بيزيرا ميعرفش وزير الرياضة أو المسؤولين الموجودين على منصة التتويج ببطولة كأس السوبر المصري ورغم ذلك هو أخطأ أيضا مثل موقف زيزو مع هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك".