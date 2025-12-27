إصابة شخص وإتلاف سيارة أجرة بسبب سقوط شجرة في البحيرة| صور

أصيب شخص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم ، جراء وقوع شجرة خلال اقتلاعها على سيارة أجرة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قسم دمنهور، يفيد بسقوط شجرة خلال اقتلاعها على سيارة أجرة -سيرفيس، وانتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة محمد عبد الباقي أحمد، 50 عامًا، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وجرح قطعي بالرأس 5 سم، وتم نقله إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.