مصر والأردن: ندعم نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، ونظيره الأردن، يؤكدان ضرورة تنفيذ جميع بنود ترامب في غزة دون اجتزاء.



وأكد وزيرا خارجية مصر والأردن على ضرورة تهيئة البيئة الملائمة لبدء مرحلة التعافى المبكر في غزة، وعلى أهمية دعم عمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.



وقالوا ندعم نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وندعم مواقف ترامب المبدئية الرافضة لضم الضفة الغربية.



وأكد وزيرا خارجية مصر والأردن: ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية بين الضفة الغربية وغزة، ويحذران من خطورة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية.



