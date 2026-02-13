قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة شهر رمضان.. زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
الكرملين: موسكو لم تحدد موقفها من مجلس السلام
مصر والسودان نحو شراكة مائية وفنية.. "مذكرة تفاهم" مرتقبة لتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي
تعديلات جذرية فى تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري الأبطال
شاهد.. الصور الأولى لـ تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
الرائحة كشفت وفاة مسن داخل غرفته منذ ايام في مطروح
ذروة التقلبات اليوم.. الأرصاد تواجه تحذير شديد اللهجة بشأن الطقس
يحرسان قطعة أرض.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على سيدة ونجلتها بالإسكندرية
قرة عيني ماتت.. محمد الدسوقي يستقبل العزاء في زوجته بـ بورسعيد
خارطة طريق الحكومة الجديدة لرفع جودة الخدمات وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة
براتب 20 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الان
ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال: إسرائيل اعتادت فرض الأمر الواقع ثم تشريعه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

قال رمزي عودة أمين عام الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال، إن إسرائيل اعتادت فرض الأمر الواقع ثم تشريعه كما حدث في قوانين خمسينيات وسبعينيات القرن الماضي، لكن ما يجري الآن «أكبر من ذلك»، مضيفا أن الوضع في الضفة الغربية قابل للانفجار في أي لحظة، في ظل حرب اقتصادية خانقة، حيث ترتفع معدلات الفقر إلى أكثر من 37%، مع انعدام فرص العمل للفلسطينيين.

وأشار إلى وجود أكثر من 750 ألف مستوطن مسلح يجوبون شوارع وقرى الضفة، مؤكدًا أن إسرائيل لم تعد تكتفي بمناطق «ج» التي تمثل نحو 60% من المساحة، بل وسّعت نطاق سياساتها الميدانية.

وأكد عودة، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه تم خلال العام الماضي تهجير نحو 2000 فلسطيني من المناطق الرعوية، مع تشجيع الاستيطان الرعوي، لافتًا إلى أن إسرائيل لا تعترف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين منذ 1948، كما أن ما بين 32 إلى 34 ألف لاجئ في مخيمات شمال الضفة تم طردهم من منازلهم، وتُدمّر بيوتهم يوميًا، وتحولت المخيمات إلى مناطق عسكرية.

وشدد على أن المخطط الإسرائيلي لا يهدف فقط إلى إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، بل إلى القضاء عليها واستبدالها بـ«مشروع البلديات الكبرى» من خلال 5 إلى 7 بلديات في الضفة الغربية، لافتا إلى أن الأزمة المالية الخانقة تنذر بانهيار السلطة، في ظل غياب الحلول واستمرار الضغوط السياسية والاقتصادية.

الخارجية الصينية ترامب الرئيس الأمريكي القاهرة الإخبارية الاحتلال مناهضة الاحتلال إسرائيل الضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

الجيش الملكي

إبراهيم عبد الجواد: النهاردة الأهلي عمل تصرف من تصرفات الكبار

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

أقساط سكن لكل المصريين 7

تبدأ من 3800 جنيه شهريا.. تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7

إمام عاشور

توروب ينهي الجدل بشأن إمام عاشور

امام عاشور

لف الترابيزة كلها.. هل تجاهل مصطفى شلبي إمام عاشور في فرح كريم الدبيس؟

الاهلي

ملفات ساخنة في الأهلي| الانقلاب على توروب.. وسر رفض تعديل عقد إمام عاشور

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

ترشيحاتنا

بدر عبد العاطي وسيرين مودو نجي

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجامبي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

عبدالعاطي والصفدي

اتصال مصري-أردني للتشاور حول الأوضاع الإقليمية وقطاع غزة

القوات الأوكرانية

الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة

بالصور

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد