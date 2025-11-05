لا حاجة لجراحة.. تطور مفاجئ في إصابة مالكوم مع الهلال السعودي

كشف تقرير صحفي، عن آخر تطورات إصابة البرازيلي مالكوم أولفيرا، لاعب نادي الهلال السعودي.

وذكرت صحيفة “اليوم” السعودية، أن الفحوصات الطبية التي أجراها مالكوم في إسبانيا أثبتت عدم حاجته إلى تدخل جراحي، عكس ما كان متوقعًا في البداية.

برنامج علاجي مكثف

وأضافت أن اللاعب سيكتفي ببرنامج علاجي وتأهيلي مكثف للتعافي من الإصابة.



وأوضحت أن الجهاز الطبي للهلال وضع خطة علاجية متدرجة تهدف إلى تسريع عودة اللاعب إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، في وقت يحرص فيه المدير الفني الإيطالي الإيطالي سيموني إنزاجي على متابعة حالته بشكل

يذكر أن مالكوم غاب عن مباراة الهلال الأخيرة أمام الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، بسبب الإصابة.

ويتصدر الهلال ترتيب دوري أبطال آسيا برصيد 12 نقطة، متفوقاً بنقطتين عن أهلي جدة والوحدة الإماراتي.