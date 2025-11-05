قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%
الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
رياضة

سلوت: ريال مدريد مثل أستون فيلا.. كلاهما يلعب بنفس الطريقة

آرني سلوت
آرني سلوت

أكد آرني سلوت، مدرب ليفربول، أن فريقه استحق الانتصار على ريال مدريد، بعدما نجح في إيقاف خطورته الهجومية.

وفاز ليفربول على ريال مدريد بهدف نظيف، سجله ماك أليستر في الدقيقة 61، أمس الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت عقب المباراة: “أستون فيلا وريال مدريد لعبا ضدنا بشكل متشابه، ربما كان الاختلاف أنني أخبرت اللاعبين قبل لقاء الريال أنني أريدهم إما الضغط بقوة أو الاعتماد على دفاع منخفض، لأن فينيسيوس ومبابي لاعبان مذهلان لأسباب عديدة، لكن انطلاقاتهما العميقة وتوقيتهما وسرعتهما لا مثيل لها، لذا لا تتركوا أي مساحة في الخلف وهذا ما فعله خطنا الدفاعي بشكل جيد للغاية".

وأضاف: "قدمنا أداءً دفاعياً قوي جدًا في المباراتين، لكن من المفيد أيضًا ألا تكون متأخرًا بهدف أو بهدفين، لأنه إذا كنت متأخرًا بهدف أو هدفين، فأنت بحاجة إلى مخاطرة أكبر، وضغط أكبر بكثير.

عودة صلاح للتشكيلة الأساسية

وعاد النجم المصري محمد صلاح للمشاركة بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين أمام جالاتا سراي وآينتراخت فرانكفورت.

ورفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، متأخراً بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الخامس.

آرني سلوت ليفربول ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

