أنس جابر تكشف عن معاناتها من الاكتئاب بسبب ضغوط الجدول المزدحم

قالت التونسية أنس جابر، المصنفة الثانية عالميا سابقا، إنها قررت منح أولوية لصحتها وسلامتها النفسية والتحكم في جدول مشاركاتها بعد أن أصيبت بالاكتئاب خلال فترة مرهقة من جولة بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات.

وخضعت منافسات الرجال والسيدات للتدقيق مؤخرا بسبب الجدول المزدحم، ما دفع عددا من اللاعبات من بينهن نعومي أوساكا وإيما رادوكانو وداريا كاساتكينا وإيلينا سفيتولينا وباولا بادوسا إلى إنهاء مواسمهن مبكرا.

وقررت أنس، وصيفة البطلة في البطولات الأربع الكبرى ثلاث مرات، والتي أُطلق عليها لقب ‭‭‭'‬‬‬وزيرة السعادة‭‭‭'‬‬‬ بسبب شخصيتها المرحة، الحصول على راحة من المنافسات في يوليو الماضي للتركيز على صحتها.

وقالت لشبكة سكاي سبورتس: "جدول المنافسات يرهق الجميع.. آمل أن يستمع مجتمع التنس إلينا ويقلل عدد البطولات. المنافسات تزيد باستمرار. هناك على سبيل المثال بطولتا الدوحة ودبي.

أريد اللعب هناك، لكن خوض بطولتين من فئة ألف نقطة على التوالي؟ هذا كثير جدا. أشعر أنهم يريدون إضافة المزيد. تستمر تلك البطولات لمدة أسبوعين أيضا. لا أعرف من صاحب الفكرة... لا أحد من اللاعبات يعجبه الأمر".

وأشار اتحاد المحترفات في وقت سابق إلى أن صحة وسلامة اللاعبات هي أولويته القصوى، واستمع لآراء اللاعبات بشأن جدول البطولات، سواء من خلال مجلس اللاعبات أو ممثليهن في مجلس إدارة الاتحاد، بهدف تحسين هيكل البطولات في عام 2024 وزيادة التعويضات المالية.

ويتعين على اللاعبات البارزات التنافس في جميع البطولات الأربع الكبرى وعشر بطولات ذات ألف نقطة وست بطولات ذات 500 نقطة بموجب قواعد اتحاد اللاعبات المحترفات، وتتراوح العقوبة المترتبة على غيابهن بين خصم نقاط من التصنيف للغرامات.

وأضافت أنس: "لن أسمح بعد الآن لجدول البطولات أن يفرض علي خيارات بعينها. عانيت كثيرا، نفسيا أكثر من المعاناة الجسدية. جسدي ظل يصرخ طلبا للراحة لفترة طويلة. لكنني لم أستمع. أظن أنني كنت غارقة في الاكتئاب دون أن أدرك ذلك، والناس يطلقون علي لقب ‭‭‭'‬‬‬وزيرة السعادة‭‭‭'‬‬‬. حزنت لفترة طويلة. والآن أمنح نفسي الأولوية. إنها خطوة كبيرة".