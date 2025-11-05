التذاكر نفدت.. «كامب نو» يستعد لاستقبال برشلونة بعد غياب طويل

يستعد ملعب "كامب نو" معقل نادي برشلونة، لاستضافة الفريق بعد غياب طويل بسبب أعمال الصيانة والتطوير.

وبحسب فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، فإن التذاكر المخصصة لحضور حصة تدريبية للفريق على ملعب “كامب نو”، نفدت بالكامل.

بيان برشلونة

وكان برشلونة أوضح في بيان أن الفريق الأول لكرة القدم لنادي برشلونة رسميًا إلى ملعب كامب نو يوم الجمعة المقبل، 7 نوفمبر، لإجراء حصة تدريبية مفتوحة أمام جماهير برشلونة المتحمسة لرؤية الفريق في الملعب من جديد.

وأضاف: “ستكون هذه الحصة أيضًا بمثابة اختبار فني وتشغيلي لضمان سلامة الأنظمة ونقاط الدخول ومختلف جوانب المنشأة، ضمن عملية إعادة فتح الملعب تدريجيًا”.

وتابع: “سيبدأ التدريب الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، وسيُفتح ملعب كامب نو الساعة 9:30 صباحًا. وستُقتصر السعة على 23,000 متفرج، موزعين في منطقتي المدرج الرئيسي والجول سود، ضمن المرحلة 1A، التي يمتلك النادي بالفعل أول رخصة إشغال لها”.

وأشار البيان: “يبدأ بيع التذاكر اليوم الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، خلال أول 48 ساعة، ستكون المبيعات حصرية لأعضاء النادي، حيث يُسمح لكل عضو بشراء تذكرة واحدة، دون خيار المرافقينـ بعد هذه الفترة، ستكون المبيعات متاحة أيضًا للجمهور”.

ولفت: "ستكون أسعار التذاكر 5 يورو للأعضاء و10 يورو للجمهور، وستُخصص جميع العائدات لمشروع "الرعاية الصحية" الذي ترعاه مؤسسة برشلونةـ حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحسين الصحة النفسية للأطفال والمراهقين المنومين في المستشفيات، وعائلاتهم، بالإضافة إلى دعم البحث في العلاجات المبتكرة التي تُحسّن التعافي من الأمراض".



وختم: “يسرّ الفريق الترحيب بجماهير برشلونة مجددًا في ملعبهم، وسيُقدّم النادي جميع المعلومات اللازمة حول توصيات الوصول والتنقل لهذا اليوم المميز”.