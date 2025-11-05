قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%
الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد بسام: سيراميكا كليوباترا يركز على الفوز بالسوبر ويستعد لمفاجأة الأهلي

محمد بسام
محمد بسام
إسراء أشرف

أعرب محمد بسام، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بالتواجد في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال 2025، مؤكدًا جاهزية الفريق لتقديم أداء قوي يليق باسم النادي والكرة المصرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم الأربعاء في أبوظبي قبل مواجهة الأهلي في نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي مساء غد الخميس على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال 2025.

وقال بسام: "نشكر دولة الإمارات على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.. هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي نشارك فيها في كأس السوبر، وهدفنا الدائم هو أن نكون جزءًا من هذه البطولة المميزة".

وأضاف: "الفريق يعيش حالة تركيز عالية جدًا، ولدينا ثقة كبيرة في قدرتنا على تقديم مستوى مختلف عن المشاركات السابقة.. نتمنى أن نقدم مباراة كبيرة تليق باسم مصر وننجح في عبور المباراة الأولى".

وأشاد حارس سيراميكا بعناصر فريقه هذا الموسم، قائلاً: "سيراميكا يمتلك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة مثل عمرو السولية وسعد سمير وأحمد هاني، والدوافع لدينا أن نحافظ على مستوانا.. شخصية الفريق ظهرت بوضوح في مباراة بتروجيت الأخيرة، ونجحنا في العودة خلال الدقائق الأخيرة، وهو ما يعكس الروح العالية داخل الفريق".

وأشار بسام إلى استقرار الفريق الفني هذا الموسم، موضحًا: "منذ بداية الموسم وحتى الآن نعيش حالة استقرار كبيرة، وهدفنا أن نأتي إلى كأس السوبر بدوافع عالية، وهو ما تحقق بالفوز على بتروجيت في المباراة الأخيرة".

واختتم حارس سيراميكا تصريحاته قائلًا: "كل اللاعبين مركزين تمامًا، ومباراة الخميس ستكون خطوة كبيرة لنا إذا نجحنا في تجاوز العقبة الأولى والتأهل إلى النهائي، وسنقاتل لتحقيق ذلك".

محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا الأهلي كأس السوبر المصري السوبر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

زهران ممداني

صفعة لـ «ترامب» وإسرائيل .. فوز المسلم زهران ممداني بمنصب حاكم نيويورك

ترشيحاتنا

عمر جابر

عمر جابر: الزمالك جاهز لمواجهة بيراميدز..والسوبر مفتاح المنافسة في الموسم

آرني سلوت

سلوت: ريال مدريد مثل أستون فيلا.. كلاهما يلعب بنفس الطريقة

مصطفي شوبير

شوبير: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي وجاهزون لمواجهة سيراميكا

بالصور

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس.. بدون مجهود أو تلف للقماش

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن
حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن
حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

تويوتا سايون
تويوتا سايون
تويوتا سايون

فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد