محمد بسام: سيراميكا كليوباترا يركز على الفوز بالسوبر ويستعد لمفاجأة الأهلي

أعرب محمد بسام، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بالتواجد في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال 2025، مؤكدًا جاهزية الفريق لتقديم أداء قوي يليق باسم النادي والكرة المصرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم الأربعاء في أبوظبي قبل مواجهة الأهلي في نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي مساء غد الخميس على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال 2025.

وقال بسام: "نشكر دولة الإمارات على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.. هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي نشارك فيها في كأس السوبر، وهدفنا الدائم هو أن نكون جزءًا من هذه البطولة المميزة".

وأضاف: "الفريق يعيش حالة تركيز عالية جدًا، ولدينا ثقة كبيرة في قدرتنا على تقديم مستوى مختلف عن المشاركات السابقة.. نتمنى أن نقدم مباراة كبيرة تليق باسم مصر وننجح في عبور المباراة الأولى".

وأشاد حارس سيراميكا بعناصر فريقه هذا الموسم، قائلاً: "سيراميكا يمتلك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة مثل عمرو السولية وسعد سمير وأحمد هاني، والدوافع لدينا أن نحافظ على مستوانا.. شخصية الفريق ظهرت بوضوح في مباراة بتروجيت الأخيرة، ونجحنا في العودة خلال الدقائق الأخيرة، وهو ما يعكس الروح العالية داخل الفريق".

وأشار بسام إلى استقرار الفريق الفني هذا الموسم، موضحًا: "منذ بداية الموسم وحتى الآن نعيش حالة استقرار كبيرة، وهدفنا أن نأتي إلى كأس السوبر بدوافع عالية، وهو ما تحقق بالفوز على بتروجيت في المباراة الأخيرة".

واختتم حارس سيراميكا تصريحاته قائلًا: "كل اللاعبين مركزين تمامًا، ومباراة الخميس ستكون خطوة كبيرة لنا إذا نجحنا في تجاوز العقبة الأولى والتأهل إلى النهائي، وسنقاتل لتحقيق ذلك".