للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%
الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
رياضة

علي ماهر: جاهزون لمواجهة الأهلي في السوبر.. وهدفنا التأهل للنهائي

علي ماهر
علي ماهر
إسراء أشرف

أكد علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي غدًا، الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري، بالإمارات.

وقال ماهر، خلال المؤتمر الصحفي: "جاهزون وعلى أتم الاستعداد لمواجهات السوبر، إن شاء الله نقدم كرة قدم تليق بمصر".

وأضاف: "اللاعبون في حالة فنية هائلة، وشخصية سيراميكا أصبحت مختلفة، وطموحنا لا حدود له. هدفنا التأهل للنهائي وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيقه".

وتابع: "لا ننظر لنتائج الأهلي في الدوري، فبطولة السوبر مختلفة، والأهلي أحد أقوى فرق أفريقيا، لذلك تركيزنا كامل في لقاء الغد".

وأردف: "نسعى لاستغلال الحالة الفنية الحالية للاعبين، وأيضًا دعم الجماهير التي ستحضر المباراة، ونطمح للظهور بأفضل شكل ممكن".

وحول جاهزية اللاعبين: "سعد سمير جاهز تمامًا للمشاركة، أما كريم الدبيس فنؤهله للمشاركة في المباراة الثانية".

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

