علي ماهر: جاهزون لمواجهة الأهلي في السوبر.. وهدفنا التأهل للنهائي

أكد علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي غدًا، الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري، بالإمارات.

وقال ماهر، خلال المؤتمر الصحفي: "جاهزون وعلى أتم الاستعداد لمواجهات السوبر، إن شاء الله نقدم كرة قدم تليق بمصر".

وأضاف: "اللاعبون في حالة فنية هائلة، وشخصية سيراميكا أصبحت مختلفة، وطموحنا لا حدود له. هدفنا التأهل للنهائي وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيقه".

وتابع: "لا ننظر لنتائج الأهلي في الدوري، فبطولة السوبر مختلفة، والأهلي أحد أقوى فرق أفريقيا، لذلك تركيزنا كامل في لقاء الغد".

وأردف: "نسعى لاستغلال الحالة الفنية الحالية للاعبين، وأيضًا دعم الجماهير التي ستحضر المباراة، ونطمح للظهور بأفضل شكل ممكن".

وحول جاهزية اللاعبين: "سعد سمير جاهز تمامًا للمشاركة، أما كريم الدبيس فنؤهله للمشاركة في المباراة الثانية".