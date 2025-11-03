الهلال السعودي يعلن سفر لاعبه مالكوم إلى إسبانيا

أعلن نادي الهلال السعودي سفر لاعبه البرازيلي مالكوم أوليفيرا إلى إسبانيا للاطمئنان على إصابته في مفصل القدم التي تعرض لها هذا الموسم.

وأوضح نادي الهلال عبر حسابه على «اكس» أن مالكوم سيتجه صباح اليوم الإثنين إلى إسبانيا رفقة أحد أعضاء الجهاز الطبي للفريق للاطمئنان على إصابته.

وكان مالكوم قد تعرض للإصابة في مباراة الهلال والأهلي يوم 19 سبتمبر الماضي، وغاب على اثرها عن المشاركة مع الفريق بالدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الوقت الحالي لمواجهة نظيره الغرافة القطري غدًا في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.