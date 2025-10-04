1.9 مليار جنيه عوائد .. رئيس الوزراء يستعرض الأداء الاقتصادي وللشركة القابضة للأدوية

شاهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، عرضا تقديميا حول الأداء الاقتصادي ومشروعات التطوير ورفع كفاءة الأصول بالشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ويأتي ذلك في أثناء زيارته التي يقوم بها اليوم لافتتاح وتفقد عدد من المصانع المطورة بشركة النصر للكيماويات الدوائية التابعة للشركة القابضة للأدوية، بمحافظة القليوبية.

وقبل العرض التقديمي، شاهد رئيس مجلس الوزراء فيديو يعكس وضع مصانع الشركة القابضة للأدوية قبل أعمال التطوير، والوضع الحالي بعد تنفيذ مخططات وأعمال التطوير لهذه المصانع.

وبعد ذلك، قدم الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، العرض التقديمي موضحا في بدايته أن الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية يتبعها عدد 9 شركات، مؤكدا أن الشركة ساهمت في تمهيد الطريق لثورة صناعة الدواء في المنطقة في الفترة ما بين عامي 1940 و1965، وتم إنشاء العديد من الشركات التابعة الأخرى ودمج المعامل المتوسطة في كيانات أكبر.

واستعرض "الخولي" الشركات التسع، موضحًا أنها تشمل: شركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وشركة النصر للكيماويات الدوائية، وشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، وشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، وشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، وشركة العبوات الدوائية والمستلزمات الطبية، مضيفا أن عدد العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة يصل إلى 11.5 ألف عامل، وتسهم في رؤوس أموال عدد 12 شركة مشتركة.

وتحدث العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية عن الإطار الاستراتيجي للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة، لافتا إلى أن الرؤية تتمثل في أن تكون الشركة القابضة للأدوية رائدة إقليميا فـي صـناعة الـدواء، ومـساهما فعالا في تـحقيق الأمن الـدوائي وتـعزيز الـصحة والـرفاهـية لـلمجتمع الـمصري والإفـريـقي، مـن خـلال منتجات مبتكرة وعالية الجودة وبأسعار ميسورة، فيما تتمثل الرسالة في تـطويـر وإنـتاج وتـوفـير مـنتجات دوائـية آمـنة وفـعالـة وبـأسـعار مـيسورة، مـن خـلال الاسـتثمار فـي الـبحث والـتطويـر والـتكنولـوجـيا الـمتقدمـة، وبـناء شـراكات اسـتراتيجية، والالتزام بأعلى معايـير الـجودة والاستدامة، لـتلبية احتياجات المرضى وتحسين جودة الحياة.

وفي سياق حديثه عن الإطار الاستراتيجي أيضا، تناول الدكتور أشرف الخولي سلسلة القيمة المضافة لصناعة الأدوية والكيماويات والمستحضرات الطبية، موضحا أنها تتكون من: إنتاج المواد الخام وتصنيع المكونات الدوائية الفعالة، وتصنيع المستحضرات الدوائية، والتعبئة والتغليف، والتوزيع والتسويق.

واستعرض في الإطار ذاته الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة للأدوية؛ والتي تنعكس في إثراء مجموعة منتجات تتماشى مع ديناميكيات السوق المتغيرة، تثبيت نظام تخطيط موارد المؤسسات قادر على إنشاء لوحات معلوماتية وظيفية وتشغيلية تمكن من مراقبة العمليات والتحكم فيها والتدخل في الإجراءات التصحيحية، صياغة هوية ملموسة للشركات التابعة للشركة القابضة وبالتالي الاستفادة المثلى من مواردها، دعم وظائف الموارد البشرية لتتبنى مفهوم رأس المال البشري وتعزيز القدرة على جذب الكفاءات العالية وتطويرها والاحتفاظ بها، تحديث المرافق للتوافق مع معايير التصنيع الجيد العالمية، وتوسيع أعمال التصدير من خلال توسيع محفظة المنتجات واختيار الموزعين واعتماد استراتيجيات مناسبة لدخول الأسواق.

وبعد ذلك، انتقل الدكتور أشرف الخولي في عرضه لاستعراض مستوى الأداء في السوق المصرية، مشيرا إلى أنه طبقا لإحصائيات شركة (أي كيو فيا) الأمريكية عن السوق المصرية في يوليو 2025، تتصدر الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية حجم الإنتاج بالسوق المصرية بإجمالي 297 مليون وحدة بينما تعد الخامسة من حيث القيمة بإجمالي 11.84 مليار جنيه.

وحول إنتاج الأدوية الاستراتيجية والأساسية للسوق المحلية، قال "الخولي": لدينا الآن مستحضرات حديثة مسجلة وجار إنتاجها خلال عام 2025/2026، ويصل اجمالي عدد المستحضرات الحديثة المسجلة إلى 10 مستحضرات، فيما يصل إجمالي عدد المستحضرات الحديثة تحت التسجيل إلى 20 مستحضرا.

وتطرق العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إلى مخطط التسويق لـ 3 سنوات، ومساهمة المستحضرات الحديثة في الإيرادات السنوية، وكذا تطور الصادرات. وأوضح أن عدد المستحضرات الدوائية المسجلة دوليا بنظام CTD يبلغ 66، فيما يصل عدد المستحضرات الدوائية الجاري تسجيلها بنظام CTD إلى 28، منوها إلى أنه تم التسجيل والتصدير لعدد 38 دولة.

وفي سياق آخر، استعرض الدكتور أشرف الخولي ملخص الأداء الاقتصادي للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة على مدار 10 سنوات بداية من العام المالي 2014/2015 حتى 2023/2024 لعدد 9 شركات تابعة، مؤكدا تطور قيمة ونسبة صافي الأرباح السنوية من خسائر بقيمة 5 ملايين جنيه بالعام المالي 2014/2015 الي معدل عائد سنوي بمتوسط 7% سنويا بداية من العام المالي 2020/2021 ليرتفع الي ما يقارب 16% بقيمة 1.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.

وأشار "الخولي" إلى حجم الصادرات بالمليون دولار وحجم الإيرادات بالمليار جنيه على مدار 3 سنوات، موضحا أن معدل تطور حجم الصادرات الفعلي فيما بين الفترة من 2023/2024 الي 2024/2025 بلغ نحو 52.33%. كما بلغ حجم الايرادات الفعلي فيما بين الفترة 2023/2024 إلى 2024/2025 نحو 49.16%. وأضاف: بلغ حجم صافي الربح الفعلي فيما بين الفترة 2023/2024 إلى 2024/2025 نحو 205%.

وانتقل العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية لعرض ملخص حول أهم مشروعات تطوير ورفع كفاءة الأصول؛ لافتا إلى وجود مشروعات تم الانتهاء منها للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد. الهدف منها هو التوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية وتطبيق اشتراطات التصنيع الجيد وفتح أسواق جديدة. وقد تم وضع مخطط لتطوير المناطق الإنتاجية غير المطابقة للاشتراطات بعد تجهيز مخزون استراتيجي للأصناف المدرجة ضمن قائمة النواقص، ووضع مخطط لرفع كفاءه العاملين من خلال التدريب المكثف على كل المستويات وتم التنفيذ الفعلي للبرامج بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية.

واستعرض الدكتور أشرف الخولي الخريطة الاستثمارية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة، منوها إلى وجود 51 مشروعا استثماريا قصير الأجل، و11 مشروعا استثماريا متوسط الأجل، و3 مشروعات طويلة الأجل، ليصل عدد المشروعات إلى 65 مشروعا بإجمالي تكلفة تبلغ 3.75 مليار جنيه.

واستعرض أيضا موقف خطوط الإنتاج من التطوير والاعتماد طبقا لمواصفات GMP، موضحا أن هناك 131 خط إنتاج مطورا، و20 خطا جاري تطويره، و20 أخرى لا تحتاج إلى تطوير، مستعرضا صورا ونماذج لأهم مشروعات التطوير ورفع كفاءة الأصول.

وجاء من أبرز تلك المشروعات: مشروع توطين صناعة المستحضرات البيولوجية بشركة "النيل للأدوية والصناعات الكيمائية" لإنتاج متوقع يبلغ 15 مليون وحدة انسولين، و7 ملايين وحدة من البدائل والمستحضرات الحيوية. ومشروع منطقة إنتاجية جديدة للأقراص الجافه الخاصة بالاستنشاق DPI بالشركة "العربية للأدوية والصناعات الكيمائية" بإنتاج متوقع 3 ملايين علبة سنويا. ومشروع توطين صناعة الهرمون بشركة "سيد للأدوية". ومشروع توطين صناعة المواد الخام الفعالة الأكثر احتياجا للسوق المصرية بشركة "النصر للكيماويات الدوائية" بإنتاج متوقع 576 طنا شهريا.

وفي ختام العرض، تحدث الدكتور أشرف الخولي عن تطوير شركة النصر للكيماويات الدوائية، موضحا أنه تم إنشاء الشركة عام 1960 على مساحة 521,874 متر مربع وتم البدء الفعلي في الإنتاج عام 1965. وتقوم الشركة بإنتاج الخامات الدوائية، المحاليل الطبية العقيمة، المستحضرات الصيدلية، خامات الأدوية البيطرية ومستحضراتها الصيدلية، الكيماويات المعملية، وإنتاج المطهرات. ولفت إلى وجود أكثر من 41 منتجا في 15 فئة علاجية.

وتطرق "الخولي" إلى خطط وأهداف تطوير شركة النصر للكيماويات الدوائية، التي تتضمن: توسيع حصة السوق من خلال تلبية طلب السوق ومتطلبات العطاءات، ضمان الامتثال الكامل لمعايير GMP-WHO ممارسات التصنيع الجيد، تعزيز القدرة التنافسية في كل من الاسواق المحلية والدولية، خلق فرص للتصنيع من قبل جهات خارجيه بموجب نظام للمواد الخام الدوائية Manufacturing Toll، ودفع وتنمية الإيرادات وغيرها.

وعرض الدكتور أشرف الخولي أيضا موقف إيرادات وأرباح / خسائر التشغيل على مدار 14 عاما، موضحا أن شركة النصر استطاعت خلال الربع الأول للعام المالي 2025/2026 من تحقيق أرباح بقيمة 32.5 مليون جنيه، لتكون تلك البداية نحو التحول الي الربحية وانهاء تاريخ الخسائر.