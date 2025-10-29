تودع الخسائر .. النيل للأدوية تحقق 106.5 مليون جنيه أرباحا خلال 3 أشهر

كشفت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للقابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تحولها إلى الربحية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري2025-2026، بدعم من تضاعف إيراداتها.

وأوضحت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، تحقيق صافي ربح بلغ 106.52 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل خسائر بقيمة 11.73 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

إيرادات الشركة

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 681.2 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 121.76 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

مؤشرات مالية

يشار أن النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، سجلت صافي ربح بلغ 110.5 مليون جنيه خلال المدة من يوليو حتى أغسطس 2025، مقابل 26 مليون جنيه في المدة نفسها من العام المالي الماضي.

خبرة تتجاوز 60 عاما

تعد شركة "النيل للأدوية" من الشركات الحكومية الرائدة في إنتاج المستحضرات الصيدلانية، ولديها خبرة تتجاوز 60 عاما وتقوم بإنتاج أكثر من 100 مستحضر يتم تداولها في السوق المصرية والتصدير.

أسهم شركة النيل للأدوية

تمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 67% من أسهم شركة النيل، ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقي (28%) مملوك للقطاع الخاص.