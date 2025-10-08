قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه
أول من توقع.. محمد رمضان يحتفل بتأهل منتخب مصر للمونديال
وزير الرياضة: تأهل المنتخب للمونديال فخر لكل المصريين
جيش الاحتلال: اعتراض مسيرتين تم إطلاقهما من اليمن باتجاه إيلات
الصحف العالمية تحتفي بمحمد صلاح بعد قيادته مصر إلى كأس العالم: لم يفقد حماسه
وزير الشباب: كرة القدم مزاج عام للشعب المصري.. ونحظى بدعم القيادة السياسية
وليـد صلاح الدين يكشف قيود التواصل الاجتماعي على لاعبي الأهلي وحالتهم النفسية
إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار
رئيس وزراء فرنسا المستقيل: سيكون لدينا رئيس حكومة جديد خلال 48 ساعة
السفير ماجد عبدالفتاح: الضغط الدولي على واشنطن مازال قائمًا لدعم القضية الفلسطينية|فيديو
في عظته الأسبوعية.. البابا تواضروس يشرح كيف يسدد الله احتياجات البشر
محمد صلاح يحتفل بتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم بصورة من غرفة الملابس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بنمو يتجاوز 300%.. النيل للأدوية تحقق 110 مليون جنيه أرباحا في شهرين

النيل للأدوية- صورة أرشيفية
النيل للأدوية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

كشفت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 325% خلال أول شهرين من العام المالي الجاري 2025-2026.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية تسجيل صافي ربح  110.5 مليون جنيه خلال المدة من يوليو حتى أغسطس 2025، مقابل 26 مليون جنيه في المدة نفسها من العام المالي الماضي.

مؤشرات سنوية

وحققت النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل،  صافي ربح بلغ 125.73 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025، مقابل صافي ربح بلغ 90.22 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات شركة النيل للأدوية خلال العام المالي الماضي إلى 1.29 مليار جنيه، مقابل 1.14 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

وتجري شركة النيل للأدوية حاليا، تأهيل منطقة الأمبول السائل وأعمال تطوير منطقة الأقراص والكبسول.

خبرة تتجاوز 60 عاما

تعد شركة "النيل للأدوية" من الشركات الحكومية الرائدة في إنتاج المستحضرات الصيدلانية، ولديها خبرة تتجاوز 60 عاما وتقوم بإنتاج أكثر من 100 مستحضر يتم تداولها في السوق المصرية والتصدير.

أسهم شركة النيل للأدوية 

تمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 67% من أسهم شركة النيل، ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقي (28%) مملوك للقطاع الخاص

النيل للأدوية الصناعات الكيماوية القابضة للأدوية وزارة قطاع الأعمال العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

الهجرة العشوائية لأمريكا

الرسوم مفاجأة.. شروط وطرق التسجيل على موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2026

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

جانب من حريق السيارة بسوهاج

انفجار إطار سيارة يشعل النار في 25 مليون جنيه بسوهاج

أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه

موبايلك تاعبك.. أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه في 2025

الفائزون بنوبل الكيمياء

مواطن سعودي من أصول فلسطينية بين الحائزين على نوبل في الكيمياء

المتهمان

ملابس حداد.. تفاصيل مثيرة في محاكمة المتهمين بتسميم كلاب حدائق الأهرام

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يقدم واجب العزاء في الدكتور أحمد عمر هاشم

وزارة الأوقاف

بعنوان "صحح مفاهيمك".. وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة 10 أكتوبر

أمين البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية يشارك في احتفالية مئوية "علوم القاهرة" وذكرى انتصار أكتوبر

بالصور

أكثر من 3300 حالة قسطرة قلبية حتى الآن.. إنجازات مستمرة للمنظومة الصحية بالشرقية |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

طعمها حلو وبنحبها.. 3 مشروبات تطهّر الكبد من السموم والمواد الضارة

الكبد
الكبد
الكبد

«لوسيد الكهربائية» تجميع 1000 سيارة خلال 90 يومًا‏ في السعودية

لوسيد
لوسيد
لوسيد

عشبة غير متوقعة تمنع الأمراض المنقولة والتهابات المفاصل.. تعرف عليها

المفاصل
المفاصل
المفاصل

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد