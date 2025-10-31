قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

بنمو 71% .. العربية للأدوية تحقق 62 مليون جنيه أرباحا خلال 3 أشهر

الأدوية- صورة أرشيفية
الأدوية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

أعلنت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، نمو أرباحها بنسبة 71% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري2024-2025.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، تسجيل صافي ربح بعد الضريبة بلغ 62.01 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 36.31 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وارتفعت مبيعات الشركة العربية للأدوية خلال الفترة إلى 306.02 مليون جنيه، مقابل 233.3 مليون جنيه الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

مؤشرات مالية

يشار أن العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 227.86 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 102.82 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.11 مليار جنيه، مقابل 785.52 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

أرباح مستهدفة خلال العام المالي الجاري 

وأعلنت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن استهدافها صافي ربح 350 مليون جنيه في الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري 2025 - 2026.

تأسيس الشركة العربية للأدوية

تأسست الشركة العربية للأدوية عام 1963 وانشئ خط تصنيع الايروسولات فى الشركة أوائل التسعينيات باستعمال غاز الفريون ولكن بعد توقيع مصر على اتفاقية مونتريال عام 2006 وأنشأ خط إنتاج جديد ونقل تكنولوجيا استخدام الغاز الجديد HFA صديق البيئة بواسطة خبراء دوليين من جامعة كارديف بإنجلترا وشركة فارى الإيطالية والمجموعة الاستشارية.

أسهم الشركة

الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية تمتلك  60% من أسهم الشركة العربية للأدوية، فيما يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقي (30%) مملوك للقطاع الخاص.

