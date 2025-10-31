البورصة المصرية تربح 184 مليار جنيه خلال تعاملات أكتوبر

حققت البورصة المصرية مكاسب، خلال تعاملات شهر أكتوبر الحالي، نحو 184 مليار جنيه؛ ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.769 تريليون جنيه مقابل 2.585 تريليون جنيه في الشهر السابق له بارتفاع بلغت نسبته 7.1%.



وذكرت البورصة المصرية - في تقريرها الشهري - أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت ارتفاعات جماعية حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي/إيجي اكس 30/ بنحو 4.36 % ليبلغ مستوى 38267.8 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنسبة 9.68% ليصل إلى مستوى 12085.6 نقطة ، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذى زاد بنحو 8.89%؛ ليصل إلى مستوى 15908.54 نقطة

وأشارت إلى تراجع قيمة التداولات لتبلغ نحو 1.652 تريليون جنيه من خلال تداول 40.055 مليار ورقة منفذة على 2.8 مليون عملية مقارنة بنحو 1.694 تريليون جنيه من خلال تداول 34.347 مليار جنيه من خلال تنفيذ 2.360 مليون عملية خلال الشهر السابق له.



وأَضافت أن الأسهم استحوذت على 8.69% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات/الأذون على نحو 91.31% خلال الشهر.



وأوضح التقرير الشهري للبورصة أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 89.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 6% والعرب على 4.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وأَضاف أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي بيع بقيمة 1.386 مليار جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب بيع بقيمة 1.329 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.