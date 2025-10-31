قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اهتمام إعلامي عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر حدث تاريخي منتظر
تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور
منع الإنجاب حرام شرعا.. أزهري يهاجم تصريحات الفنان عباس أبو الحسن
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
أول تعليق من مبابي بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي
اقتصاد

البورصة المصرية تربح 184 مليار جنيه خلال تعاملات أكتوبر

حققت البورصة المصرية مكاسب، خلال تعاملات شهر أكتوبر الحالي، نحو 184 مليار جنيه؛ ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.769 تريليون جنيه مقابل 2.585 تريليون جنيه في الشهر السابق له بارتفاع بلغت نسبته 7.1%.

وذكرت البورصة المصرية - في تقريرها الشهري - أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت ارتفاعات جماعية حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي/إيجي اكس 30/ بنحو 4.36 % ليبلغ مستوى 38267.8 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنسبة 9.68% ليصل إلى مستوى 12085.6 نقطة ، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذى زاد بنحو 8.89%؛ ليصل إلى مستوى 15908.54 نقطة
وأشارت إلى تراجع قيمة التداولات لتبلغ نحو 1.652 تريليون جنيه من خلال تداول 40.055 مليار ورقة منفذة على 2.8 مليون عملية مقارنة بنحو 1.694 تريليون جنيه من خلال تداول 34.347 مليار جنيه من خلال تنفيذ 2.360 مليون عملية خلال الشهر السابق له.

وأَضافت أن الأسهم استحوذت على 8.69% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات/الأذون على نحو 91.31% خلال الشهر.

وأوضح التقرير الشهري للبورصة أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 89.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 6% والعرب على 4.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأَضاف أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي بيع بقيمة 1.386 مليار جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب بيع بقيمة 1.329 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

البورصة المصرية أرباح البورصة مكاسب البورصة المصرية البورصة

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء

أسعار البنزين اليوم الجمعة

كفاية كلام.. أحمد عبد الحليم يهاجم لاعبي الزمالك| تفاصيل

حذارٍ من مشروب هالاند السحري.. قد يسبب التسمم

مقارنة بالأرقام بين الزمالك ووادي دجلة.. التفاصيل صادمة

تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

