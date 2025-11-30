في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. «الجامعة العربية» تُكرم الهلال الأحمر

كرمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، الهلال الأحمر المصري تقديرًا لجهوده الإنسانية العريقة والمتواصلة في دعم غزة منذ إندلاع الأزمة في أكتوبر 2023، وذلك خلال فعالية مركزية أقيمت بمقرّ الجامعة احتفاءً بـ اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وسلّم السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، درع الجامعة للدكتورة أمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري؛ تقديرًا لجهود الجمعية الإنسانية المتواصلة في دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وثمّن الأمين العام لجامعة الدول العربية، الجهود الإنسانية الكبيرة التي قدّمها العاملون والمتطوعون بالهلال الأحمر المصري في إغاثة قطاع غزة لأكثر من عامين متواصلين.