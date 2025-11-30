تعليق مثير من عمرو أديب بشأن أفشة: عاوزين نعربن عليه من دلوقتي

علق الإعلامى عمرو أديب، عن الأخبار المتداولة بشأن رحيل اللاعب محمد مجدى قفشة عن النادى الأهلى.

وقال أديب، عبر حسابه بمنصة إكس: "ممكن بقى لو فعلا قفشه حيسب الأهلى نعربن عليه من دلوقتى ويلبس الفانلة البيضا (الزمالك)".



وأضاف أديب :"قفشة ده ستايل الزمالك الفن والهندسة والمزاج، فليكن قفشة زملكاوى، ونرجع نستفيد من اكتظاظ الأهلى بالاعيبه والفلوس والامكانيات والأراضى والرعايات وكده".



وكان قد علق الإعلامي خالد الغندور على احتفال جماهير الأهلي بالذكرى التاريخية لهدف قفشة في نهائي القرن الذي جمع قطبي الكرة المصرية.



وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «عندما يذكر جمهور الأهلي هدف قفشة في نهائي إفريقيا ويسميه نهائي القرن، فهذا اعتراف بقيمة الزمالك كالأعظم. الدليل أن الأهلي فاز في النهائيات على فرق كثيرة بالقارة السمراء، لكنه لم يصف أي بطولة قارية بـ"نهائي القرن". هنا يظهر تقدير الأهلاوية لقيمة الزمالك».