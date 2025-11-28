خالد الغندور: هدف أفشة يعكس اعتراف الأهلاوية بعظمة الزمالك

علق الإعلامي خالد الغندور على احتفال جماهير الأهلي بالذكرى التاريخية لهدف قفشة في نهائي القرن الذي جمع قطبي الكرة المصرية.



وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «عندما يذكر جمهور الأهلي هدف قفشة في نهائي إفريقيا ويسميه نهائي القرن، فهذا اعتراف بقيمة الزمالك كالأعظم. الدليل أن الأهلي فاز في النهائيات على فرق كثيرة بالقارة السمراء، لكنه لم يصف أي بطولة قارية بـ"نهائي القرن". هنا يظهر تقدير الأهلاوية لقيمة الزمالك».



من جهة أخرى، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية على ملعب ستاد بيتر موكابا، استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في كأس الكونفدرالية الأفريقية. وقاد نونو كوستا ريبيرو، مدرب الأحمال، هذه الفقرة التي شملت تدريبات بدنية متنوعة بالإضافة إلى تدريبات بالكرة.



وجاءت قائمة الزمالك لمباراة كايزر تشيفز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح – محمود بنتايج

خط الوسط: محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – آدم كايد – شيكو بانزا – خوان بيزيرا

خط الهجوم: عدي الدباغ – سيف الجزيري – عمرو ناصر